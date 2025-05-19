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鴻海攜手輝達加速台灣AI研發 打造先進超級算力中心

2025/05/19 14:47

鴻海此次在台北國際電腦展釋出GB300 NVL72架構、AI伺服器垂直整合的最新產品，以及人形機器人、智慧製造平台的AI系統與解決方案。（記者方韋傑攝）鴻海此次在台北國際電腦展釋出GB300 NVL72架構、AI伺服器垂直整合的最新產品，以及人形機器人、智慧製造平台的AI系統與解決方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）將攜手輝達（NVIDIA）在台灣打造最先進的「AI Factory」超級算力中心，為台灣產官學各界提供最新的Blackwell等級基礎設施，加速台灣在AI領域的研發與應用，對此，管理層今天指出，旗下子公司晶兆創新同時也將成為輝達在台灣第一家雲端合作夥伴（NCP），持續深化雙方合作。

鴻海表示，此次與輝達合力打造的超級算力中心，將搭載輝達Blackwell Ultra系統，包含 GB300 NVL72 機櫃級解決方案，配備輝達超高速資料傳輸橋接技術「NVLink」、量子網路傳輸技術「Quantum InfiniBand」以及強化版乙太網路「Spectrum-X」，成為鴻海智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大戰略平台發展的重要引擎。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳說，「AI Factory」超級算力中心將會是台灣AI產業轉型的重要核心，透過與鴻海的合作，產業鏈正在建構這場全球轉型的基礎設施，加速數位智慧規模化，並深化台灣在AI經濟中的領導地位。

鴻海董事長劉揚偉認為，鴻海秉持「分享、合作、共榮」的理念，攜手全球標竿客戶共同創造全方位智慧生活，期待透過這座「AI Factory」超級算力中心，驅動台灣產官學研共同邁向下一波科技創新。鴻海後續會繼續參與輝達所推出的「DGX Cloud Lepton」市場平台，進一步拓展台灣產業界對高效圖形處理器（GPU）資源的存取與應用。

作為AI超級算力的受益者之一，台積電（2330）將計畫使用這個系統來推進旗下研發工作，董事長暨總裁魏哲家提到，創新始終是公司一切行動的核心。透過運用先進的 AI 基礎設施，有助於賦能研究人員加速半導體技術的突破，為客戶與全球市場帶來下一代解決方案，善用這座 AI 工廠，是再次展現台積電持續突破 AI 驅動創新的堅定承諾。

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