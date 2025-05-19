政大校園直播黃仁勳演講 300名師生報名參加

政大和NVIDIA今（19）日合辦直播黃仁勳演講，政大300名師生參加。（政大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為迎接百年校慶，並順應全球人工智慧智慧浪潮，國立政治大學今（19）日在校內舉辦「COMPUTEX 2025 NVIDIA 執行長黃仁勳主題演講直播校園 Watch Party」，吸引近300名師生參加。

黃仁勳今日在北流以「AI科技」為題，分享NVIDIA在人工智慧領域的前沿技術與未來願景，深入探討人工智慧如何重塑產業生態，他以生動案例分享NVIDIA最新研發成果，強調AI不僅是科技革命，更是改變人類生活與思考方式的催化劑。

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政大校長李蔡彥表示，人工智慧是數位時代的關鍵驅動力，而以人為本的思考應是AI發展的核心關懷，政大作為人文社科領域大學，有責任參與並引導AI的人文導向發展，政大也將持續深化人本AI發展，強化科技賦能與設計思考，積極打造跨域創新的學習場域。

政大直播演講是由政大產學營運暨創新育成總中心、學務處職涯發展中心、社會科學學院、政大顯學半導體團隊與NVIDIA合辦，校方表示，政大推動積極跨領域合作，致力於實現人文與科技的深度整合。

為提高活動趣味性，直播演講活動準備豐富獎項，包括GeForce RTX 50系列顯示卡、客製款即可拍相機、OMEN 悠遊卡，透過QR code掃描參與抽獎，現場氣氛熱烈。

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