晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙殺！新台幣升轉貶 暫收30.215元

-0001/11/30 00:00

股匯雙殺！新台幣升轉貶，暫收30.215元。（記者陳梅英攝）股匯雙殺！新台幣升轉貶，暫收30.215元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國債信遭降，今早美股盤前電子期指下殺，台北股、匯市受到波及，大盤指數下殺逾200點，新台幣兌美元匯率由升轉貶，中午暫時收在30.215元、貶值4.3分，台北外匯經紀公司成交量5.57億美元。

美國3大信用評等機構之一的穆迪（Moody’s Ratings）上週將美國信用評級從最高級別的AAA下調至AA1，引發全球關注。

穆迪16日調降美國信評後，美股反應不大，僅費城半導體收黑，惟今早美國盤前電子盤持續發酵，那斯達克100指數、S&P500跌幅皆逾1%，道瓊指數也下跌0.83%；10年期美債殖利率先升破4.5%後回落，目前又回到4.5%附近；美元指數一度跌至100.67。

受美國金融市場波動影響，台股開低走低，接近中午下跌逾200點，新台幣匯率雖以30.16元、升值1.2分開出，最高升抵30.125元，11點過後急殺，匯價由升轉貶，貶破30.2元價位。

主要亞幣升貶互見，其中，日圓兌美元匯率一度衝高至144.8，在亞幣中走勢最強，人民幣離岸價則是由升轉貶，目前在7.2174兑1美元附近。

目前市場持續關注美國債信遭到降評後的影響之外，也聚焦美國與各國的關稅談判進展，美國財長貝森特放話表示，若沒有談判善意，關稅可能會回到4月2日解放日之前水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財