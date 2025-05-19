股匯雙殺！新台幣升轉貶，暫收30.215元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國債信遭降，今早美股盤前電子期指下殺，台北股、匯市受到波及，大盤指數下殺逾200點，新台幣兌美元匯率由升轉貶，中午暫時收在30.215元、貶值4.3分，台北外匯經紀公司成交量5.57億美元。

美國3大信用評等機構之一的穆迪（Moody’s Ratings）上週將美國信用評級從最高級別的AAA下調至AA1，引發全球關注。

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穆迪16日調降美國信評後，美股反應不大，僅費城半導體收黑，惟今早美國盤前電子盤持續發酵，那斯達克100指數、S&P500跌幅皆逾1%，道瓊指數也下跌0.83%；10年期美債殖利率先升破4.5%後回落，目前又回到4.5%附近；美元指數一度跌至100.67。

受美國金融市場波動影響，台股開低走低，接近中午下跌逾200點，新台幣匯率雖以30.16元、升值1.2分開出，最高升抵30.125元，11點過後急殺，匯價由升轉貶，貶破30.2元價位。

主要亞幣升貶互見，其中，日圓兌美元匯率一度衝高至144.8，在亞幣中走勢最強，人民幣離岸價則是由升轉貶，目前在7.2174兑1美元附近。

目前市場持續關注美國債信遭到降評後的影響之外，也聚焦美國與各國的關稅談判進展，美國財長貝森特放話表示，若沒有談判善意，關稅可能會回到4月2日解放日之前水準。

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