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貿協黃志芳：AI是人類文明新紀元的轉捩點

2025/05/19 10:53

外貿協會董事長黃志芳（左）指出，AI 已跨越了「圖靈界線」，賦予機器達成過去僅由人類能觸及的層次，是人類文明新紀元的開端。（記者廖家寧攝）外貿協會董事長黃志芳（左）指出，AI 已跨越了「圖靈界線」，賦予機器達成過去僅由人類能觸及的層次，是人類文明新紀元的開端。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）將在明（20）日於南港展覽館1、2館登場。外貿協會董事長黃志芳指出，AI 已跨越了「圖靈界線」，賦予機器達成過去僅由人類能觸及的層次，是人類文明新紀元的開端，今天台灣再次站在人工智慧（AI）革新的歷史轉捩點上，可試想著「當AI無處不在時，世界需要什麼？」

COMPUTEX今（19）日舉辦全球記者會，外貿協會董事長黃志芳指出，正值全球面臨高度不確定性之際，經濟變局下，貿易關係正在重新定義，地緣政治也在迅速改變，各國都在努力應對，但有一股更加深遠的轉變正在發生，正是AI與運算能力的飛速躍進。

黃志芳指出，AI 正以爆發式速度改變產業格局，從演算法的突破到應用門檻的大幅降低，靈活敏捷的小型公司實現了過去被認為不可能的事，重塑整個產業。

黃志芳續說，AI 已跨越了「圖靈界線」（Turing Boundary），也就是人類與機器之間的界線，這不只是另一個技術里程碑，更是人類文明新紀元的開端，機器如今能夠思考、推理與創造，達到過去只有人類才能觸及的層次。

黃志芳表示，台灣憑藉全球領先的半導體實力與創新能量，正扮演推動這波 AI 革新的關鍵角色。40年前台積電創辦人張忠謀想像著一個半導體無所不在的世界，思考著那樣的未來，世界需要什麼？這個問題催生了台積電，徹底改變台灣，也改變了世界。今天人們再次站在歷史的轉捩點上，試想著「當AI無處不在時，世界需要什麼？」

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台灣在AI時代具備三大優勢：世界級的半導體供應鏈、領先的軟硬整合能力，以及應對人口高齡化與勞動力短缺的實際解方，展現堅強的產業韌性。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，聚焦「智慧運算與機器人」、「次世代科技」、「智慧移動」三大主題，緊扣全球AI技術革新與產業轉型趨勢。

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