台股收盤》電金傳齊跌 指數收跌319點

電金傳齊跌，指數收跌319點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股上週五4大指數僅費半指數收小黑，不過，受到穆迪無預警向全球金融市場投下一枚震撼彈，摘掉美國最高信譽AAA金牌，受此衝擊，週一亞洲盤美3大期指開低，台股在台積電開盤跌5元，指數開低跌57.36點，以21786.33點開出，在電金傳3大族群，普遍走弱下，指數開低走低，在台積電、聯發科等權值股賣壓沉重下，盤中一度跌破21500點，所幸台積電尾盤買盤拉抬，終場跌319.86點，收21523.83點，成交量3262億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌14元，收984元，成交額195.48億元，排名第1；萬海漲1元，收112元，成交額117.58億元，排名第2；長榮跌6元，收254.5元，成交額95.73億元，排名第3；陽明跌0.7元，收83.3元，成交額94.8億元，排名第4；聯發科跌55元，收1310元，成交額92.98億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

士電漲9.5元，收193.5元，成交額82.63億元，排名第6；鴻海跌4元，收154元，成交額80.68億元，排名第7；世芯-KY跌125元，收2605元，成交額54.23億元，排名第8；緯穎跌120元，收2260元，成交額53.85億元，排名第9；彬台跌2.3元，收75.6元，成交額52.98億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法