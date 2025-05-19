川普將AI晶片外包到中東 彭博曝恐讓中國得利

美媒認為，川普政府將人工智慧外包到中東，可能為中國帶來勝利。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在中東出訪行程中，取消前任總統拜登政府所制定的「人工智慧擴散規則」，並將美國AI先進晶片大舉輸出到中東。對此，《彭博》示警，海灣地區擁有川普政府擴展美國人工智慧實力所需的資源，因此川普使用人工智慧離岸外包方式，作為解決美國資料中心發展所面臨的困境的解決方案，並將人工智慧大舉輸送到中東，但中東是否會始終忠於川普的事業，卻沒有任何保證。長期來說，可能會削弱美國的人工智慧主導地位，可能為中國帶來勝利。

《彭博》指出，川普的移民政策正嚇跑外國人才，部分原本會前往美國的人工智慧研究人員和學生現在可能會在海灣地區看到機會。在那裡，他們可以與美國公司合作，並利用美國技術，自由地將知識和技能帶到「其他地方」。

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對於前總統拜登來說，美國維持全球人工智慧領先地位，就是他在任期最後幾天所頒布的「人工智慧擴散規則」。專家指出，美國和中國晶片性能之間的差距正在縮小，監管晶片擴散很困難，而中國的DeepSeek表明，即使沒有世界上最好的晶片，也可以製造出真正強大的人工智慧。

據報導，一直以來，沙烏地阿拉伯和阿聯大公國這兩個國家雄心勃勃，希望成為人工智慧熱點，但受到美國晶片限令規則所限制。但現在，隨著川普的中東之行，以及美國商務部取消拜登政府的晶片出售限令，輝達和超微等在海灣國家也達成了幾筆晶片大交易。

川普除了在中東賣晶片，還涉及OpenAI、思科和亞馬遜等美國公司在海灣地區建設的資料中心。

根據能源研究機構Ember資料，去年美國新增的發電容量不到中國的十分之一。美國目前已經難以滿足其資料中心對電力的龐大需求，而資料中心本身僅占未來五年全球新增電力需求的一小部分。因此，將資料中心外包到能源資源豐富的海灣地區，無論是太陽能還是化石燃料，都成了美國企業逃避這項瓶頸的解方之一。

此外，因為資料中心需要大量淡水來冷卻，但美國大多數新資料中心都建在已經缺水的地方。因此，海灣國家在海水淡化方面處於世界領先地位，應該更有能力解決這個問題。

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