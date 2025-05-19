「賣出美國」復甦 ! 穆迪下手時機「很微妙」專家曝背後影響

美國失去「最後一個AAA評級」。賣出美國出現復甦。市場認為，穆迪下手的時點很「微妙」，。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕穆迪（Moody's Ratings）在上週五下調美國信用評級從Aaa降至Aa1，導致華爾街期貨和美元同步下跌。《彭博》指出，這次引發波動的是對美國債務，而非關稅的日益擔憂，但美國資產又面臨新的壓力，「賣出美國」氛圍再次抬頭。

綜合其他媒體報導，現今正值共和黨推動川普「美麗大法案」關鍵時刻，而穆迪出手下調美國信用評級的時機也格外敏感，令市場不禁聯想，是巧合還是刻意?

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據報導，在今年1月時，美國會預算辦公室曾警告，美國政府的債務水平也有可能超過二戰後創下的歷史最高水平，到2029年將達到GDP的107%。川普政府將美國預算赤字不斷膨脹的現象歸咎於先前的歷屆美國總統和國會議員，並表示目前美國赤字沒有縮小的跡象。

穆迪表示，預計美國聯邦赤字將擴大，到2035年將達到GDP 近9%，高於2024年的6.4%，主要原因是債務利息支付增加、福利支出增加，以及收入產生率相對較低。專家指出，美國聯邦預算赤字每年接近2兆美元（約新台幣60.3兆元），佔國內生產毛額超過6% ，穆迪的舉動在許多人的預料之中。

富國銀行策略師麥可舒馬克和安吉洛馬諾拉托斯在一份報告中告訴客戶，他們預計「受穆迪降級影響，美國10年期和30 年期美國債殖利率將再上漲5-10個基點」。

雖然殖利率上升通常會提振貨幣，但債務擔憂可能會加劇人們對美元的懷疑。《彭博》指出，彭博美元指數已經接近4月的低點，選擇權交易員的情緒也達到5年來最悲觀的水平。

目前美國國會正在討論更多無資金支持的減稅措施；與此同時，由於川普總統顛覆長期建立的商業夥伴關係，並重新談判貿易協議，美國經濟似乎將出現放緩。市場人士認為，此次美國評等被降級，可能加劇華爾街對美國主權債券市場的擔憂。

但觀察此次穆迪出手降級的時機，正是美國共和黨推動川普「美麗大法案」關鍵時刻。專家指出，在美國信評被降級的前幾小時，由強硬派共和黨人領導的阻止行動，導致川普的稅改法案在眾議院預算委員會未能獲得通過。市場人士評論，「眾所周知，華盛頓沒有巧合這回事」。

這些強硬派議員威脅，除非眾議院議長約翰遜同意進一步削減針對低收入美國國民的醫療補助計劃Medicaid，並全面廢除民主黨實施的綠色能源減稅政策，否則他們就拒絕支持上述議案。

這項法案旨在延長2017年川普政府推行的減稅政策，被稱為「美麗大法案」（The One, Big, Beautiful Bill），但國會兩黨聯合稅收委員會估計，該法案將在十年內增加3.72兆美元（約新台幣112.2兆元）赤字。

值得注意的是，穆迪在降級聲明中警告，若川普稅改法案延續，未來十年將為美國增加約4兆美元（約新台幣120.6兆元）的結構性赤字。

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