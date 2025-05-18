中國對我聚甲醛徵反傾銷稅 經部：我出口中國佔比已減至約6成

經濟部貿易署表示，中國自2024年5月底開始對自台灣進口聚甲醛展開反傾銷調查時，即鼓勵我業者積極應訴並補助業者聘僱律師，維護自身權益。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國商務部今（18日）公告終判認定來自歐盟、美國、日本及台灣進口的共聚聚甲醛（POM）存在傾銷。對此，經濟部表示，中國自2024年5月底開始對自台灣進口聚甲醛展開反傾銷調查時，經濟部就協助廠商分散出口市場，在政府及業者近1年努力下，今年前4月我出口至中國的金額已較去年同期下降25.5%，約2013萬美元，出口占比亦減少至61.7%。

中國商務部今（18日）公告終判認定來自歐盟、美國、日本及台灣進口的聚甲醛存在傾銷，並從明（19日）起課徵反傾銷稅。

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稅率方面，我國應訴廠商台灣寶理及台塑公司稅率分別為3.8%及4%，其餘廠商則為32.6% ；美國廠商為74.9%；歐盟廠商為34.5%；日本廠商為24.5%至34.5%。

經濟部貿易署表示，中國自2024年5月底開始對自台灣進口聚甲醛展開反傾銷調查時，經濟部即鼓勵我業者積極應訴並補助業者聘僱律師，維護自身權益。

為協助業者分散市場，經濟部表示，依石化業者需求，採取異業結盟模式，透過邀請海外買主來台採購洽談、加強數位行銷等作法，協助我業者爭取海外商機。

2024年我聚甲醛出口至中國的金額尚有8600萬美元，占我該類產品出口全球比重71.1%，在政府及業者近1年努力下，2025年1-4月我出口至中國的金額已較去年同期下降25.5%，約2013萬美元，出口占比亦減少至61.7%。

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