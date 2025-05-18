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稀土戰略轉折！澳洲萊納斯突圍 中國壟斷受美澳聯手挑戰

2025/05/18 18:33

美澳聯手重塑稀土版圖，澳洲企業成「中國以外」重稀土關鍵供應商。圖為萊納斯位於澳洲的加工廠。（彭博資料照）美澳聯手重塑稀土版圖，澳洲企業成「中國以外」重稀土關鍵供應商。圖為萊納斯位於澳洲的加工廠。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在全球關鍵礦產供應鏈高度依賴中國的背景下，澳洲礦業公司萊納斯稀土（Lynas Rare Earths）16日宣布取得重大技術突破。該公司位於馬來西亞的工廠已成功生產出「氧化鏑（Dysprosium Oxide）」，使其成為中國以外首家商業化生產分離重稀土的企業，為西方國家擺脫對中國稀土依賴開創新契機，也標誌著美國與澳洲正聯手挑戰中國在此領域的長期主導地位。

鏑是製造電動車、風力渦輪機及硬碟機等高科技產品所需高性能磁鐵的關鍵原料，同時也應用於核能反應爐與特定醫療設備。《法新社》報導，萊納斯執行長拉卡澤 （Amanda Lacaze） 表示：「萊納斯已成為全球唯一一家中國以外的重稀土分離產品商業生產商。這是供應鏈韌性的重大突破，為客戶提供了中國以外的供應選擇。」

美中貿易戰雖然波及多個產業，但31種關鍵礦物（包括稀土元素）被豁免於關稅之外。然而，中國近年來不斷加強稀土出口管制，並重新制定定價原則，將稀土從單純的工業原料提升為具有戰略地位的資產，這使得西方國家警覺到稀土供應鏈的脆弱性。

雪梨科技大學科技與創新副教授張悅指出，中國目前控制了全球約90%的稀土精煉產能，而重稀土處理更是掌握了98%的市占率。中國正試圖重新定義稀土的定價方式，一種提議是將鏑等關鍵元素的價值與黃金價格掛鉤；另一種則是以人民幣而非美元結算稀土交易，藉此推動人民幣國際化。

萊納斯公司預計稀土產品定價將較中國市場「更具溢價」，以反映西方國家對中國以外來源的稀土材料的強勁需求。該公司還計劃於今年6月生產另一種重稀土——鋱（terbium）。

為減輕對中國稀土的依賴，美國政府已與萊納斯達成2.58億美元（約新台幣78億元）合約，在德州建設新的精煉廠。澳洲政府也透過「澳洲製造未來計畫」（Future Made in Australia） 考慮採取戰略儲備、生產稅收抵免等措施，並為國內加工業提供更廣泛支持。

萊納斯公司目前在西澳洲經營芒特韋爾德 （Mount Weld） 稀土礦場和馬來西亞關丹 （Kuantan）的萊納斯先進材料廠，公司市值已達72億澳元（約新台幣1395億元）。

然而，張悅副教授提醒，澳洲正面臨「外交鋼索」的挑戰：「澳洲既是中國的主要上游供應商，又是美國的戰略盟友。過度靠近美國可能招致中國報復，而與中國過於親近則可能引發華盛頓的審視。」

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