520前夕！中國宣布對台徵共聚聚甲醛「反傾銷稅」 稅率曝光

中國認定原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷。（美聯社檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在賴清德總統上任將滿一周年前夕，中國商務部今（18日）公布對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛（POM）反傾銷調查的最終裁定。裁定認為，這些地方的共聚聚甲醛存在傾銷，將自明（19日）起徵收反傾銷稅。

《路透》報導，根據中國商務部18日公告，美國進口產品將被課徵最高74.9%的反傾銷稅，歐盟產品則面臨34.5%的稅率。中國則對日本進口產品普遍課徵35.5%的稅率，但旭化成公司（Asahi Kasei Corp）獲得個別認定，僅須繳納24.5%的稅率。

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來自台灣的進口產品則一般被課以32.6%的稅率，其中台塑（Formosa Plastics）和台灣寶理塑膠（Polyplastics Taiwan）分別享有4%和3.8%的較低稅率。

中國媒體報導指出，根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定，2024年5月19日，商務部（以下稱調查機關）發布2024年第18號公告，決定對原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。

去年中國商務部就公告稱，於2024年4月22日收到中國業者正式提交的反傾銷調查申請，據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人共聚聚甲醛產量在2021年、2022年和2023年佔同期中國同類產品總產量50%以上。當時公告稱，調查自2024年5月19日起開始，通常應在2025年5月19日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

今年1月，中國商務部表示，初步調查認定有傾銷，並從1月24日起以保證金形式實施初步反傾銷措施。

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