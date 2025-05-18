美單季進口一座「黃金山」 來自歐洲2國

自從川普重返白宮以來，大量實體黃金湧入美國，其中大部分是從世界主要黃金樞紐倫敦和瑞士轉運而來。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據世界黃金協會的數據，光是2025年前3個月，美國悄悄從倫敦和瑞士進口了超過600噸黃金。媒體稱相當於進口了一座「黃金山」（mountain of gold）。

根據世界黃金協會的數據，多年來美國官方黃金儲備總量一直保持在約8133噸。光是諾克斯堡金庫就蘊藏約4603噸黃金。位於肯塔基州諾克斯堡是美國金銀儲備庫，它並不是一個生產設施，而是儲存美國的貴金屬金銀儲備。該設施不允許任何遊客進入。

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美國財政部儲存的黃金，以及其他聯邦機構的貴重物品約有一半存放在諾克斯堡。只有少數人知道該設施的實際結構和內容，沒有人知道打開金庫的所有程序。

世界各國的中央銀行去年購買了1062噸黃金，連續第三年大舉購買。各國對黃金看好態度尚未改變。

自從川普重返白宮以來，大量實體黃金湧入美國，其中大部分是從世界主要黃金樞紐倫敦和瑞士轉運而來。光是一個季度，就有大約1900萬盎司（近600噸）黃金從這兩個歐洲來源流入美國。

上周中國亮出自己的牌，允許本地公司持有外幣購買黃金。中國截至2月持有約7840億美元的美國國債，突然允許企業將美元兌換成金條。僅將其中10%的美元國債兌換成黃金，就相當於美國在諾克斯堡官方黃金儲備的8%左右。

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