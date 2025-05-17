打敗日圓、韓元！新台幣近期狂升10％成「最強亞幣」

在美元近期走軟的情況下，一些亞洲貨幣出現升值趨勢，新台幣在近一個半月狂升10%。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美元近期走軟的情況下，一些亞洲貨幣出現升值趨勢，尤其是新台幣與韓元，因市場預期，這些國家的貨幣可能在與美國的貿易談判中扮演一定角色，在3月31日至5月15日這1個半月的時間內，新台幣即期匯率升值了10%，成為「最強亞幣」，韓元則以升值5.4%居次，不過分析師預料，亞幣在近期對美元集體走強後，預計將出現分歧走勢，投資人恐得重新評估投資方向。

《彭博》（Bloomberg）報導，有部分預測認為，中國人民幣有望升破目前1美元兌7.20人民幣關卡；相對地，韓元短期內則面臨1美元兌1380韓元的壓力位。同時，馬來西亞令吉與泰銖可能重新走弱，印度盧比則觀察1美元兌86.20印度盧比的支撐水準。

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儘管美中關係緊張以及美國聯準會政策展望等宏觀主題，仍將持續對匯率走勢發揮重大影響，但個別的貿易協議、國內貨幣政策與地緣政治動向，也將成為左右匯率走勢的關鍵變因。

根據彭博數據，在3月31日至5月15日這1個半月的時間內，新台幣即期匯率升值了10%，是統計的主要亞幣中最高，其次依序為韓元升值5.4%、馬來西亞令吉升值3.6%、新加坡元升值3.4%和日圓升值2.8%。

港元、印度盧比和印尼盾是最弱勢的亞幣，在這段期間內，分別貶值0.4%、貶值0.1%和升值0.3%。

Convera新加坡外匯與宏觀策略主管Shier Lee Lim表示：「儘管初步的反彈令人振奮，不過我們預期美元兌亞洲貨幣中期仍將普遍走強，僅有部分例外。未來的走勢將最終取決於中國復甦的速度、全球貨幣政策的變化，以及貿易緊張局勢緩解是否具有持續性。」

報導提到，高盛上調未來3個月與6個月的人民幣匯率預測，從原先的7.30與7.35，調升至7.20與7.10，看好人民幣小幅升值。此外，Shier Lee Lim認為，隨著關稅下調帶來的初步提振效果逐漸消退，韓元的升值速度預計將放緩。

Ebury Partners 市場策略主管萊恩（Matthew Ryan）認為，馬來西亞令吉與泰銖今年稍晚可能會重回貶值趨勢，主要是馬來西亞與中國貿易往來密切，而泰國也對中國和美國有高度依賴。另外，印度盧比也面臨貶值壓力，澳紐銀行（ANZ）貨幣策略師尼姆（Dhiraj Nim）預測，由於降息幅度可能比市場預期更深，恐貶至1美元兌86印度盧比。

亞洲貨幣即期報酬率（2025年3月31日至5月15日）

亞洲貨幣即期報酬率（2025年3月31日至5月15日） 貨幣 即期報酬率（%） 新台幣 10.0 韓元 5.4 馬來西亞令吉 3.6 新加坡元 3.4 日圓 2.8 菲律賓披索 2.7 泰銖 1.7 離岸人民幣 0.8 在岸人民幣 0.7 印尼盾 0.3 印度盧比 -0.1 港幣 -0.4 資料來源：Bloomberg

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