核電歸零核三2號機今深夜停機 核後端基金估破5千億元

核三廠二號機今停機，台灣18日進入非核家園。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕運轉40年的台電核三廠2號機今下午降載、深夜停機解聯，台灣正式迎來非核家園。台電重申，核三除役對電價影響每度約0.11元，坦言核電具穩定、淨零、成本略有優勢等，惟核廢料處理仍難解，如同「吃雞腿就是有骨頭」，不能要發電，後端卻不處理；目前核後端基金需要4774億元，台電今年需再重估，外界估只增不減，上看5000億到8000億元。

我國有三座核電廠，曾運轉機組達六部，核能發電佔比最高達5成，但1990年代火力電廠大舉興建後，核電維持3百多億度，佔比降到2成到3成，核三廠二號機停機後，18日起核電歸零。

請繼續往下閱讀...

反應爐內的燃料棒退出後，要進入燃料池，再進入乾貯設施，又分為室外與室內，再來還有集中式貯存、最終處置場等；但台電與新北爭議逾十年才讓核一室外乾貯啟用，台電規劃，核一、核二還要室內與室外乾貯都要興建，核三則是直接蓋室內乾貯，最快可於2031年啟用。

除役仰賴核後端基金，上回審查估計需4774.69億元，每5年檢討一次，台電今年還要進行重估作業；民間以全球唯一公布最終處置場的瑞典經費估算，需要1800億元，較先前官方公布還高500億元，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，官方對核廢處理經費過於低估，特別是台灣的處置場還是未知，這些都是最大膽的假設，且拆廠成本也持續拉高，經費恐較官方預估數倍增，上看8000億元。

不過，台電認為，各國要處置的用過燃料數量不同，工程條件不同，不確定性仍很高，惟近年原物料成本高漲，核後端基金恐是只增不減；外界以最終處置調整多500億元估算，重估金額預估會超過5000億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法