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投信預期 5月將延續4月下旬以來的跌深反彈

2025/05/17 07:36

台股本周漲幅4.44%，周線連四紅，投信看好4月下旬以來的跌深反彈行情。（資料照）台股本周漲幅4.44%，周線連四紅，投信看好4月下旬以來的跌深反彈行情。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股本周反彈（5/12至5/16）上漲928.65點，周漲幅4.44%，周線連四紅。本土投信業者，考量融資明顯下滑、外資空單減少，以及預期3~5月企業營收表現向上，因此，預期5月將延續4月下旬以來的跌深反彈行情，拉回仍應擇優布局。

根據統計，外資持續加碼買超台股，5月以來，始終站在買方，已連續11個交易日買超；本周外資買超金額達996.91億元，多頭士氣高昂。

對於台股後市看法，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美中關稅戰獲重大突破，美國對中國商品關稅將從145%大降至30%，為期90天，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%，同樣為期90天，也激勵股市大幅反彈，台股一舉衝破21000點。

台新投信舉出四大應關注事項，1、在90天緩衝期內，各國與美國的貿易談判進度與內容；2、聯準會FED對未來降息態度是否轉變；3、企業財報與法說展望；4、美國預計五月宣布，對半導體與藥品課徵專項稅的實施方式與課稅幅度。

沈建宏指出，展望台股後市，由於美國總統川普政策不確定風險仍高，後續可能還有半導體專項稅要宣布，加上FED仍在觀察政策不確定下，勢必對經濟與通膨造成影響；川普對2025年是否降息以及幅度仍不鬆口，政策不確定下，股市難吸引長線資金，企業也無法做出投資決策，基本面恐將缺乏利多。

考量融資明顯下滑，外資空單減少，以及預期3~5月企業營收向上，因此，預期5月將延續4月下旬以來的跌深反彈行情，拉回仍應擇優布局。

其中，科技股受惠AI龐大商機，仍將是領頭羊。類股操作上，看好AI供應鏈受惠如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；高股息殖利率族群；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；低軌道衛星；機器人供應鏈；航空族群等。

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