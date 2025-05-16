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華信光電獲准進駐竹科龍潭園區 投資額14億元

2025/05/16 20:08

國科會科學園區審議會今（16）日開會通過華信光電、連橫生技投資案，其中，華信光電投資金額達14億元，將進駐竹科龍潭園區。（圖取自華信官網）國科會科學園區審議會今（16）日開會通過華信光電、連橫生技投資案，其中，華信光電投資金額達14億元，將進駐竹科龍潭園區。（圖取自華信官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會科學園區審議會今（16）日開會通過華信光電、連橫生技投資案，共核准投資14.01億元，其中，華信光電投資金額達14億元，將進駐竹科龍潭園區，預計三年內將創造超過15億元產值，提供百名以上高階技術就業機會，進一步推動臺灣光電產業升級，希望打造具全球影響力的雷射技術中心，實現科技自主與產業躍升的雙重目標。

審議會另備查5件廢止投資計畫案、3件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資9.85億元。

竹科管理局表示，華信光電投資金額新臺幣14億元，主要產品為高效能紅光與近紅外光雷射、雷射微系統模組及光通訊雷射產品代工。華信光電深耕高功率雷射二極體領域，具備從磊晶、晶粒製程、封裝測試至模組開發的垂直整合能力，技術應用涵蓋車用LiDAR、醫療雷射、5G通訊與工業製造等高階市場。

華信光電進駐竹科龍潭園區，將建構智慧化、自動化的高階生產基地，強化本土供應鏈整合及高端人才聚集，預計三年內創造超過15億元產值、百名以上高階技術就業機會，進一步推動臺灣光電產業升級，打造具全球影響力的雷射技術中心，實現科技自主與產業躍升的雙重目標。

連橫生技設立於宜蘭園區，投資金額新台幣0.1億元，主要產品為剩餘物處理方案設計服務、生廚餘再生循環處理系統以及再生纖維貓砂。

連橫生技因應農業、林業與食品加工廢棄資材日益增長的處理需求，透過材料轉譯與設備開發，打造高效率、低碳排的在地循環模式，藉由創新商業模式和生質轉化技術，延伸出生廚餘循環再生處理系統與再生纖維貓砂二項產品。

竹科管理局表示，連橫生技依據原料產地條件進行現地設廠與在地去化，協助海外市場落地再生處理技術，減少運輸成本與碳排放，具有促進地方產業發展、降低環境治理成本及開創新興市場與出口機會的三重效益，提升臺灣在綠色製造領域的國際競爭力。

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