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北富銀Fubon+李珠珢獨家LINE貼圖今登場

2025/05/16 16:37

台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」，請到富邦悍將啦啦隊的AI女神李珠珢擔任推廣大使，今獨家推出LINE貼圖。（圖由北富銀提供）台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」，請到富邦悍將啦啦隊的AI女神李珠珢擔任推廣大使，今獨家推出LINE貼圖。（圖由北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行全新行動銀行「Fubon+」，請到富邦悍將啦啦隊的AI女神李珠珢擔任推廣大使，今獨家推出LINE貼圖，搭配全台分行海報和真人等比立牌，讓李珠珢陪伴民眾辦理業務。

北富銀表示，這組貼圖在內部經過激烈角逐，最後精心挑選出8張人氣最高的圖案，除了「謝謝、辛苦了、讚、晚安」等實用度極高的日常招呼語外，還特別加入「愛你」、「拜託」等甜度爆表的表情動作，把李珠珢清新特質展露無遺。

即日起至6月15日止，用戶只需登入Fubon+ App「優惠專區」，即可取得獨家下載連結。

同時，北富銀全台分行全面設置李珠珢真人等比立牌和大型海報，剛放上就吸引不少民眾駐足合影，也讓來行客戶擁有新鮮體驗。

「Fubon+」以「簡單、直覺、懂我」為設計核心，使用介面簡潔便利，還能整合信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務與財務分析工具，協助用戶輕鬆掌握資產現況，實現理財目標。自去年11月上線迄今，已有超過200萬人登入，其中許多用戶均對「Fubon+」的表現表示肯定。

為了感謝用戶的支持，同時吸引尚未轉移的用戶盡快加入「Fubon+」行列，北富銀推出兩場精彩的抽獎活動。

即日起至5月31日期間，成功推薦尚未登入過「Fubon+」的好友完成首次登入體驗，推薦人可依據推薦好友數量獲得不同額度的推薦獎勵金，最高可達1000元，總獎金高達100萬元，送完為止。且成功推薦1名以上好友的推薦人，以及活動期間首次登入「Fubon+」的用戶，都有資格參與iPhone 16抽獎。

自5月1日至7月31日止，於Fubon+首次預設綁定手機號碼收款可獲得3次抽獎機會，用手機號碼轉帳每完成1筆台幣轉帳交易，不限交易金額及對象，可再多獲得1次抽獎機會，每人最多能有20次抽獎機會，有機會抽中實用的momo幣和萬元好禮即享券。

北富銀也提醒用戶，舊行動銀行App將於6月份停止服務，為了方便用戶改用新App「Fubon+」，北富銀同步推出「一鍵移轉」功能，可將原App中的關於訊息通知、免登速查、推播動態密碼MOTP、變更轉帳額度等多項服務設定，快速移轉至「Fubon+」中，省去重新設定的時間，30秒即可完成。

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