晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》層層回扣堆疊 美國是藥廠樂園？

2025/05/23 07:00

美國總統川普5月12日簽署行政命令，重啟首個任期未能達成的藥價改革。（美聯社）美國總統川普5月12日簽署行政命令，重啟首個任期未能達成的藥價改革。（美聯社）

美國藥價高居全球之冠

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國藥價長期高居全球之冠，美國總統川普5月12日簽署行政命令，重啟首個任期未能達成的藥價改革，計劃推動所謂的「最惠國」政策，使美國民眾支付的藥價，不會高於全球任何一個支付最低藥價國家的水準，並要求美國聯邦醫療保險（Medicare）大幅降低診間施打處方藥給付價格，聲稱此舉可使處方藥價格「幾乎立即下降30％至80％」，但這也讓人好奇，為何美國的藥價會如此昂貴？

美國處方藥價格高昂，已成為長期社會問題，根據美國智庫「蘭德公司」（RAND）2024年公布的報告，該報告使用了截至2022年的最新資訊，發現美國的處方藥價格，是其他33個高收入或中高收入國家平均價格的2.78倍，美國在品牌藥（Brand-name Drug，又稱原廠藥） 上和其他33個國家的差距更大，達到4.22倍。而在所有接受研究的經合組織（OECD）國家中，2022年處方藥總支出共達9890億美元，而其中美國就占了62%（約6100億美元），其他國家根本看不到美國的車尾燈。

而根據OECD在2021年的調查數據，美國人均處方藥年支出為1400美元，遠高於德國的1000美元、加拿大的865美元、南韓的741美元和瑞典的576美元，而英國則是517美元、荷蘭456美元，丹麥373美元，可看出美國人花在處方藥的金額，比任何其他國家都要來得多。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）2021年的報告，由於藥價太過昂貴，數百萬美國人並沒有依照規定服藥。調查發現，美國許多18至64歲的成年人至少服用過1種處方藥，但有超過8%、約920萬人坦言，他們試圖藉由跳過次數或是減少劑量，來省下這筆開銷。但延遲或調整處方藥，可能會導致更嚴重的健康問題，如果需要額外的治療，民眾可能又得支出更多的費用，引發後續問題。

有調查顯示，每5位美國成年人中就有1位曾因藥價太貴，而無法完成處方療程；相比之下，德國、加拿大與澳洲的比例僅為10分之1。這不僅是價格較高的問題。美國患者平均需自行負擔約 14% 的藥品費用。而這些高昂的藥價最終也會透過保險保費或政府醫療計畫支出，如65歲以上老年人適用的聯邦醫療保險Medicare（俗稱紅藍卡）、服務低收入與身心障礙者的聯邦醫療補助Medicaid（俗稱白卡），轉嫁至公眾身上。

OECD在2021年的調查數據，美國人均處方藥年支出為1400美元，遠高於其他國家。（法新社）OECD在2021年的調查數據，美國人均處方藥年支出為1400美元，遠高於其他國家。（法新社）

美國聯邦機構 無權干預藥價

為何美國的處方藥會這麼昂貴？一個原因是缺乏有力的中央協商機構，在世界多數地區，藥品價格皆受政府管制，會由一個中央談判機構（通常是政府）與藥廠協商，決定是否接受其開出的價格，但美國和其他地方不同，藥價的制定並未經過美國政府的直接干預。

舉例來說，歐洲是僅次於美國的全球第2大藥品市場，但歐洲當地政府會直接與製藥公司談判藥品價格，還會決定哪些藥品可列入健保給付範圍，也會審慎分析新藥相較於現有藥品，能提供多少額外療效。如果新藥的價格過高、療效卻微小，這些國家更願意拒絕引進新藥，像英國的國民保健署（NHS）就曾拒絕給付某些在美國廣泛使用的癌症用藥，理由是該藥成本無法反映足夠的醫療效益。

儘管美國在2022年通過的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）首次賦予聯邦醫療保險藥價談判權，能和藥廠進行價格協商，首輪選定了 10 種藥物進行談判，不過這些藥品皆無易得的替代品，也並非新藥，新定價預計要等到2026年才會生效。

英國的國民保健署（NHS）就曾拒絕給付某些在美國廣泛使用的癌症用藥，理由是該藥成本無法反映足夠的醫療效益。（歐新社）英國的國民保健署（NHS）就曾拒絕給付某些在美國廣泛使用的癌症用藥，理由是該藥成本無法反映足夠的醫療效益。（歐新社）

美國醫藥體制 無形助漲藥價

而美國的醫藥界體制，也成為高藥價的誘因，因為在藥價飆漲時，獲利的不只是藥廠而已，包含醫生、醫院以及許多中間機構，也會賺得更多。

舉例來說，根據Medicare政策，某些靜脈注射藥物（如化療藥）是由醫生先行預支購買後，再在診所內施打給病患。但之後醫生向Medicare報帳時，不只可以拿到藥品成本，還可拿到1筆由Medicare設定的比例報酬，作為營業成本補貼。這種報帳機制鼓勵醫生選擇價格更高的藥物，這樣才能賺更多。以6%報酬來看，若使用1萬美元藥物的話，會拿到600美元補貼。

專家也發現，第三方藥品福利管理機構（PBM）也有類似狀況，PBM為企業與保險計畫談判藥價，當藥品的標價較高時，PBM會獲得更多來自藥廠的費用。有時候，即使市場已有價格更低的替代品，PBM還是會要求病患使用標價較高的藥。

美國的醫藥界體制，也成為高藥價的誘因，因為在藥價飆漲時，獲利的不只是藥廠而已，包含醫生、醫院以及許多中間機構，也會賺得更多。（法新社）美國的醫藥界體制，也成為高藥價的誘因，因為在藥價飆漲時，獲利的不只是藥廠而已，包含醫生、醫院以及許多中間機構，也會賺得更多。（法新社）

美國藥廠每年花70億元 遊說國會

藥廠常被視為高藥價的罪魁禍首，儘管這些製藥公司主張，高價來自研發支出的龐大成本，但自2001年以來，美國藥品研究與製造商協會（PhRMA，製藥業主要遊說團體）在遊說上的支出超過任何其他產業。據稱，PhRMA在2023年就動用了2700萬美元來遊說，而2020年的一項研究也發現，從1999年到2018年間，製藥業和保健品業共花費47億美元遊說美國聯邦政府，平均每年2.33億美元（約新台幣70億元），它們對美國國會的影響力，導致得以推動有利製藥公司的立法，

PhRMA並試圖將高藥價的責任歸咎於PBM，藉此轉移對藥品價格過高的批評，還曾推出了多則電視和網路廣告，指責「中間商」造成藥價高漲。PhRMA官員施萊弗（Alex Schriver）表示：「美國是唯一允許PBM等中間商，不受限制地利用藥品牟取暴利的國家。」PhRMA認為整個醫藥體系的其他參與者，從中分走的利益比藥廠更多。

PhRMA在2022年所資助的一項研究發現，藥廠最終僅能保留健保支付藥品費用的一半，另外一半都被各種中間商的折扣和回扣拿走，整個體系的複雜程度令人震驚。醫師與病患在多種藥物中做選擇時，很難事先知道實際藥價，甚至連研究人員也難以釐清藥廠、中間商與保險公司之間錯綜複雜的交易，更別說找出問題並提出解決方案。

外界認為，沒有價格上限管制、美國藥廠運用專利策略拉長壟斷期等原因，也是造成美國藥價高昂的因素。哈佛醫學院的藥政專家薩帕特瓦里（Ameet Sarpatwari）表示：「美國市場就像是製藥公司的金庫。因為美國現有的醫療制度存在種種缺陷，製藥業普遍認為，最能榨取利潤的地方就是美國。」

藥廠常被視為高藥價的罪魁禍首，圖為抗議PhRMA的示威者。（法新社）藥廠常被視為高藥價的罪魁禍首，圖為抗議PhRMA的示威者。（法新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財