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30％關稅打擊仍大 ! 彭博 : 美國小企業「本來殘廢...現在斷兩隻手指」

2025/05/16 11:18

川普政府對中國徵收30%關稅，對美國小企業來說，仍是巨大惡夢。（彭博）川普政府對中國徵收30%關稅，對美國小企業來說，仍是巨大惡夢。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前中美雙方在日內瓦經貿會談後，美國將中國商品的關稅從145%降至30%，這為庫存和現金短缺的美國小企業帶來了一線生機，但美國小企業卻警告，暫停關稅的緩解措施是有限的。《彭博》報導，美國小企業主認為，關稅從145%降至30%，但壓力仍在，「本來殘廢，現在斷兩隻手指」。

美國小企業主認為，關稅稅率仍處於歷史高位，並將繼續對利潤造成壓力。雖然中美暫停關稅90天，但暫停期結束後，關稅最終將在何處確定還不得而知，而川普也警告稱，關稅可能再次飆升。

專家指出，90 天時間企業幾乎只能將過去積壓的貨重新發貨而已，幾乎不可能接新的訂單，因此企業主不認為，90天寬限期能讓業務恢復正常。

美國一家液壓設備公司老闆丹·特納描述新關稅對他的影響，稱「我以為我會失去一隻胳膊和一條腿，但今天我發現我只失去了兩根手指」。據報導，丹·特納的公司銷售紐約大都會歌劇院和凱撒宮羅馬競技場使用的設備，從訂單到交貨通常需要4個月的時間。

在中美還未進行關稅協商時，丹·特納考慮動用信用額度來支付未來幾週從中國運來的一批貨物的8萬多美元（約新台幣241萬元）的關稅，但現在無需銀行幫助就能處理3萬美元（約新台幣90.3萬元）的帳單。

彭博經濟分析顯示，即使暫緩關稅，但美國對中國商品的平均關稅仍在40%左右。耶魯大學預算實驗室估計，消費者面臨的總體平均有效關稅稅率為17.8%，為1934年以來的最高水準。

專家指出，大多數業界專家認為，中美之間的系統性貿易摩擦，不會在90天內得到解決。

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