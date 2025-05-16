美債有救了？美銀行資本即將「大鬆綁」 貝森特、鮑爾力挺

傳出美國監管機構即將在未來幾個月降低銀行的「補充槓桿比率」（Supplementary Leverage Ratio, SLR）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士指出，美國監管機構即將在未來幾個月降低銀行的「補充槓桿比率」（Supplementary Leverage Ratio, SLR）。分析認為，此舉將有助於提振美國公債市場，進一步協助川普實現降低政府借貸成本的目標，因為銀行將能購買更多政府債券。

英國《金融時報》報導，SLR要求大型銀行必須持有一定比例的高品質資本，用以對應其總槓桿部位，涵蓋項目包括貸款等資產以及場外衍生品等表外業務風險。此項規定於2014年實施，是2008至2009年金融危機後全面改革的一部分。

請繼續往下閱讀...

多年來，銀行業遊說團體持續反對該規定，主張該制度連美國公債等低風險資產也一併懲罰，限制銀行在29兆美元規模的美國公債市場上的交易能力，也削弱銀行的放貸能力。

遊說團體希望監管機構能在今年夏季前提出相關改革方案。然而，批評者警告，在川普政府的政策劇烈動盪，加上近期市場波動擴大，現在恐怕不是削弱銀行資本要求的合適時機。

彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）高級研究員韋龍（Nicolas Véron）表示：「以目前全球局勢來看，風險無所不在，包括美元、經濟走向等因素，現在似乎不是放鬆資本標準的最佳時機。」

分析人士指出，下調SLR將有助於提振美國公債市場，透過允許銀行購買更多政府債券，有可能幫助川普實現降低政府借貸成本的目標。這也可能吸引銀行重返美債交易領域，在金融危機後的嚴格規定下，銀行逐漸將美國公債市場讓給高頻交易商與對沖基金。

美國主要金融決策官員已公開表示支持放寬該項規定。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週表示，放寬補充槓桿比率是聯準會（Fed）、貨幣監理署（OCC）與聯邦存款保險公司（FDIC）等3大監管機構的「首要任務」。聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）也在2月表示：「我們需要調整美債市場結構，而部分解決方案，我認為的確實方案之一，就是下調SLR的計算標準。」

監管機構也正考慮另一選項，把美國公債、央行存款等低風險資產排除在槓桿比率計算之外。在新冠疫情期間，該做法曾暫時實施1年。Autonomous分析師近期估計，若重新實施此項豁免，將可釋放出約2兆美元的資產負債表空間供大型銀行使用。

但報導也提及，美國多數大型銀行實際上仍受到其他監管規範的限制，例如Fed的壓力測試與風險加權資本要求，因此不一定能從補充槓桿比率改革中獲利太多。

Fed、OCC和FDIC皆拒絕對此發表評論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法