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共和黨金主不忍了 嗆川普貿易戰恐引爆美國遭遇3種超慘下場

2025/05/15 22:40

對沖基金示警，川普的貿易戰有可能引發美國資本外流，並導致美元貶值及美國資產下跌。（彭博）對沖基金示警，川普的貿易戰有可能引發美國資本外流，並導致美元貶值及美國資產下跌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，知名共和黨金主辛格（Paul Singer）創立的對沖基金-埃利奧特投資管理公司（Elliott Management）示警，川普的貿易戰有可能引發美國資本外流，並導致美元貶值及美國資產下跌。

根據《金融時報》看到的信函，埃利奧特投資管理公司由共和黨大金主辛格 （Paul Singer） 創立，該公司4月底致函投資人，信中表示，川普政府的經濟計畫可能會損害美元和在美國開展業務的吸引力，恐導致「資本外逃」以及美元和美國資產價值「大幅」下跌。

埃利奧特在信中寫道，川普政府考慮徵收的關稅，可能比 1930 年代加劇大蕭條的關稅更嚴格，此類關稅將對全球企業帶來漫長而複雜的談判、報復和不確定性過程，可能會造成巨大損害。

埃利奧特在信中還表示，川普在4月2日宣布對等關稅，引發市場拋售，導致大規模的資本雪崩，這一事件凸顯美股被嚴重高估的脆弱性。

報導指出，根據 OpenSecrets 網站資料，辛格近年來一直是共和黨的主要金主，在上一屆選舉中向該黨候選人捐款 5600 萬美元。

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