防堵非洲豬瘟 海關提高這些地區旅客開箱查驗比率

〔記者鄭琪芳／台北報導〕因應台中出現疑似非洲豬瘟案例，財政部關務署表示，為強化邊境管制，即起責成各關增加高風險旅客行李、貨物及郵包開箱率；並由一級主管率隊每週至少2次專案查緝，視需要洽邀防檢署檢疫犬隊共同執行，全力把關，防堵非洲豬瘟疫情。關務署指出，各關加強注檢自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區入境旅客、貨物及郵包，增加人工開箱查驗比率。

關務署表示，海關一向以高標準、高規格、高警戒的嚴謹態度把守國門，於今日立法院經濟委員會專案報告提出四項策進作為，包括：與農業部防檢署檢疫犬隊合作，加強檢查旅客行李；深化情資交流與風險管理，鎖定高風險樣態加強查核；優化科技查緝工具，提高查緝量能；分享研討查緝案例，提升關員查緝技巧及X光影像判讀能力。

關務署強調，為防堵疫情擴散，已具體指示各關加強注檢自中國、港澳、越南及泰國等高風險地區入境旅客、貨物及郵包，增加人工開箱查驗比率；並請各關每週至少實施2次機動專案查緝，由一級主管以上人員帶隊執行專案查緝，從嚴查核違規紀錄較多之業者，視需要洽請防檢署檢疫犬隊配合。

關務署最後，海關將持續落實相關邊境管制作為，與主管機關農業部，共同守護國門及非疫家園，並呼籲國人切勿違規攜帶或輸入豬肉製品，違者依據動物傳染病防治條例移送防檢署，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

