晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

創控上市申購件數逾12萬 中籤率0.8％

2025/05/15 20:50

創控上市申購件數逾12萬，中籤率0.8％。圖為創控董事長王禮鵬。（資料照，記者洪友芳攝）創控上市申購件數逾12萬，中籤率0.8％。圖為創控董事長王禮鵬。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體先進製程AMC奈米監測設備廠創控（6909）配合上市前辦理公開申購作業，今（15）日已順利完成抽籤事宜，根據臺灣證券交易所公布資訊，參與創控初次上市案公開申購合格件數12.9106萬件，中籤率為0.8％，申購程度相當熱烈，創控每股承銷價為32元，預計將於5月21日正式掛牌上市，以今日成交均價43.07元計算，約有34.59％的溢價差。

創控擁有自有品牌MiTAP系列產品，提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案。創控表示，產品兼具移動性、即時性、高頻率監測分析，偵測極限與大型實驗室標準一致，廣泛應用於半導體產業及環境監測，透過指標客戶的導入，已經建立使用口碑，目前在全球有超過500台創控機台設備持續運營，且數量持續增加。

創控表示，公司已累計逾百件全球發明專利，設備耗材也均有自主專利保護，隨著機台設備的銷售，後續的維運、耗材更換也持續攀升，維運及服務收入也持續穩定增長，創控得以保持優於產業成長幅度的量能。

創控持續深化兩大應用場景，包括半導體微汙染物（AMC）精密監測與 ESG 氣體汙染監控，目前半導體製程控管約占創控營收8成、環境空氣監測約2成。

創控表示，在半導體AMC市場應用，創控屬汙染監測領域，引領AMC防治及去除方針，可以預防AMC汙染及協助審核評估化學濾網效能，掌握最佳更換時機。創控在半導體產業應用，包含潔淨室監測、廠房廠務環境、生產設備環境、晶圓載具環境以及先進製程的設備內微環境監控。

3奈米以下先進製程節點對AMC監測的剛性需求、新產品針對晶圓傳送盒（FOUP）內部微環境常見汙染物即時監測，半導體廠的廠務設備端及微環境AMC監控強烈需求，隨著2奈米世代導入GAA架構與背面供電設計，製程監控潔淨門檻再提升，創控也提前布局未來需求，期望成為成長動能

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財