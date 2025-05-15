美高關稅促北京向歐盟傾銷 前4月中國對歐盟順差達2.7兆

今年前4個月，中國對歐盟的貿易順差已高達創紀錄的900億美元。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國對歐盟的貿易順差不斷擴大，引發歐盟當局擔憂，在美國與中國的關稅戰中，歐盟有可能成為中國廉價商品的傾銷地。

美國對中國進口商品徵收高關稅後，歐盟就對可能湧入的中國廉價商品加強警戒，尤其是今年前4個月中國對歐盟的貿易順差已高達創紀錄的900億美元（新台幣2.7兆元）。

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目前，大部分繞道的中國商品都是途經東南亞和拉丁美洲，但自COVID-19疫情爆發以來，中國出口至歐洲的數量已敲響警鐘，隨著美國提高進口關稅，中國商品流入歐洲的速度可能會加快。

匯率波動加劇了歐洲面臨的挑戰。上個月人民幣兌歐元匯率跌至逾10年來最低，使得中國出口商品對歐洲買家來說更便宜，更有吸引力。

根據中國海關總署5月9日發布的數據，今年迄今中國對歐盟的出口額創史上第2高，僅次於2022年因疫情而激增的出口額。

歐盟執委會貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）上週表示：「我們正在監測貿易轉移的可能風險，初步結果預計將於5月中旬以後公布。」預計這個議題將在5月15日歐盟貿易部長於布魯塞爾舉行的會議上討論。

歐盟已對中國進口商品的快速成長感到擔憂，尤其是因中國國內通縮，導致這些商品的價格下跌。

甚至在美國總統川普1月20日重返白宮前，歐洲和中國的貿易關係就已經發生轉變。從德國和中國貿易關係的快速變化可以看出這一點，中國對德國的貿易關係從2020年的逾180億美元（新台幣5432億元）逆差，轉變為2024年的120億美元（新台幣3622億元）順差。

如果今年前4個月的趨勢維持下去，今年一整年中國對德國的貿易順差可能會超過250億美元（新台幣7545億元）。

安聯貿易（Allianz Trade）高級經濟學家達梅特（Maxime Darmey）表示，這種情況將促使歐洲決策人士採取更積極的措施來支持國內產業，並設置關稅和非關稅壁壘。

達梅特說：「我們起初以來這只是美中之間的對峙，實際上這將對世界其他國家，尤其是歐洲產生影響，因為這將迫使主要國家逐漸採取保護主義措施。」

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