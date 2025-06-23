晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

伊朗嗆封鎖能源命脈 油輪保費每艘多100萬美元 北京淪最大苦主

2025/06/23 16:11

伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽，除了造成油輪保費上升，也將重創中國經濟。（路透）伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽，除了造成油輪保費上升，也將重創中國經濟。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國空襲伊朗核設施之後，德黑蘭威脅要封鎖荷姆茲海峽，由於風險上升，亞洲航運商必須為每艘油輪額外增加 100 萬美元（約台幣2970萬）的保險費。值得注意的是，這條航道每天有2000 萬桶石油通過，佔全球供應量的五分之一，而中國又是伊朗最大石油買家，任何供應中斷都將重創該國經濟。

《南華早報》報導，每天有多達 2000 萬桶石油通過荷姆茲海峽，佔全球供應量的五分之一，其中大部分運往東亞最大的經濟體-中國、韓國和日本。這條水域由伊朗控制，伊朗議會週日批准關閉這條航道，以回應美國對伊朗的轟炸。

報導稱，荷姆茲海峽關閉將對海灣產油國和亞洲出口市場產生重大影響，油價立刻反應，從 6 月初的每桶 60 美元飆升至週一（23日）早上的近 80 美元。

馬來西亞國際伊斯蘭大學地緣政治分析家Tunku Mohar Mokhtar表示，關閉荷姆茲海峽的決定，將影響能源價格和亞洲市場的能源供應。

根據美國能源資訊署的數據，2024年初，伊朗平均每天出口150萬桶石油，其中90%銷往中國。今年3月，中國從伊朗的石油進口量升至每日180萬桶的歷史最高水準。鑒於中國是伊朗最大的石油客戶，任何供應中斷都會影響該國經濟。此外，封鎖海峽也會增加使用該航道的貨物成本。

由於局勢升溫，雅典船舶經紀公司 Xclusiv 稱，為途經荷姆茲海峽的油輪投保的費用，已從每桶 0.2 美元上漲至 0.8 美元，漲了3倍。同時，亞洲航運商也為每艘油輪額外增加 100 萬美元的保險費。

Windward 海上情報分析員 Michelle Wiese Bockmann 表示，儘管伊朗不太可能關閉何姆茲海峽（此舉對亞洲的傷害將大於西方）或劫持船隻，但德黑蘭利用GPS 干擾戰術加大了海上賭注。

ENN Energy 液化天然氣市場分析師 Hendrian Sukardi 認為，儘管荷姆茲海峽一直是一條危險的水道，但它很少會導致長期的市場動盪。他直言，伊朗可以挑釁，但不能主宰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財