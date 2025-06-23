伊朗嗆封鎖能源命脈 油輪保費每艘多100萬美元 北京淪最大苦主

伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽，除了造成油輪保費上升，也將重創中國經濟。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國空襲伊朗核設施之後，德黑蘭威脅要封鎖荷姆茲海峽，由於風險上升，亞洲航運商必須為每艘油輪額外增加 100 萬美元（約台幣2970萬）的保險費。值得注意的是，這條航道每天有2000 萬桶石油通過，佔全球供應量的五分之一，而中國又是伊朗最大石油買家，任何供應中斷都將重創該國經濟。

《南華早報》報導，每天有多達 2000 萬桶石油通過荷姆茲海峽，佔全球供應量的五分之一，其中大部分運往東亞最大的經濟體-中國、韓國和日本。這條水域由伊朗控制，伊朗議會週日批准關閉這條航道，以回應美國對伊朗的轟炸。

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報導稱，荷姆茲海峽關閉將對海灣產油國和亞洲出口市場產生重大影響，油價立刻反應，從 6 月初的每桶 60 美元飆升至週一（23日）早上的近 80 美元。

馬來西亞國際伊斯蘭大學地緣政治分析家Tunku Mohar Mokhtar表示，關閉荷姆茲海峽的決定，將影響能源價格和亞洲市場的能源供應。

根據美國能源資訊署的數據，2024年初，伊朗平均每天出口150萬桶石油，其中90%銷往中國。今年3月，中國從伊朗的石油進口量升至每日180萬桶的歷史最高水準。鑒於中國是伊朗最大的石油客戶，任何供應中斷都會影響該國經濟。此外，封鎖海峽也會增加使用該航道的貨物成本。

由於局勢升溫，雅典船舶經紀公司 Xclusiv 稱，為途經荷姆茲海峽的油輪投保的費用，已從每桶 0.2 美元上漲至 0.8 美元，漲了3倍。同時，亞洲航運商也為每艘油輪額外增加 100 萬美元的保險費。

Windward 海上情報分析員 Michelle Wiese Bockmann 表示，儘管伊朗不太可能關閉何姆茲海峽（此舉對亞洲的傷害將大於西方）或劫持船隻，但德黑蘭利用GPS 干擾戰術加大了海上賭注。

ENN Energy 液化天然氣市場分析師 Hendrian Sukardi 認為，儘管荷姆茲海峽一直是一條危險的水道，但它很少會導致長期的市場動盪。他直言，伊朗可以挑釁，但不能主宰。

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