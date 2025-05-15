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foodpanda砸1億祭史上最大優惠 業績上看年增8成

2025/05/15 16:28

foodpanda商務總監簡紫涵（左）宣布啟動史上規模最大的優惠，自5月19日起推出「天天65折」活動。（記者徐子苓攝）foodpanda商務總監簡紫涵（左）宣布啟動史上規模最大的優惠，自5月19日起推出「天天65折」活動。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕外送平台foodpanda今天宣布啟動史上規模最大的優惠，自5月19日起推出「天天65折」活動，適用全台超過4500家合作店家，涵蓋連鎖與人氣街邊品牌。foodpanda強調，這次行動是台灣外送產業首度大規模跨品牌整合行銷合作，展現平台在資源調度與策略整合的領導力。

foodpanda商務總監簡紫涵表示，這不只是單一讓利活動，而是與品牌共同創造一種可持續、可優化的促購新模型。當越來越多消費者選擇線上作為主要購餐通路，品牌也同步加快數位轉型節奏，foodpanda除了具備規模，還有能力透過數據分析與精準工具，幫助品牌有效放大每一分行銷投資，轉化為實質營收與長期客群經營。

簡紫涵說，前幾個月foodpanda已率先推出72折活動試水溫，結果發現，每8位客人中就有1位新客，再加上前陣子備受關注的併購案「塵埃落定」、台灣市場穩定度高，是一個促銷的好時機，因此這次大手筆推出新優惠，希望吸引更多新客。初步數據更顯示，品牌投入意願顯著提升，預估這次活動整體業績會比去年同期成長5到8成。

至於優惠領取方式，5月19日至6月29日間，用戶下訂外送時，在指定餐廳輸入優惠碼「天天省天天爽」，滿額即可享65折優惠，數量有限兌完為止。

此次優惠活動由foodpanda投入超過新台幣1億元，攜手品牌共同挹注資源，設計多層次、多場景的優惠機制。根據foodpanda觀察，消費者最有感的三類優惠趨勢為：「折扣優惠」、「免運門檻」與「品項加值」，foodpanda依此區分pandapro會員與一般用戶偏好，設計出差異化優惠策略。

pandapro除了熱愛「專屬免運」與「深度折扣」，客單價平均較非會員高出3成，週三專屬「超級會員日」的活動帶動整體客單價成長4成；其中20至24歲新用戶對「會員尊榮感」反應尤其積極，是今年pandapro用戶成長的關鍵族群。

相較之下，一般用戶則對「限時優惠」、「銅板運費」、「買一送一」等直覺型優惠反應更快。例如1元運費活動期間，合作店家平均業績成長超過40%，顯示無門檻折扣在促動下單與提升流量方面仍具關鍵價值。

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