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台南爭取成功 台灣最大智慧機器人產業基地落腳柳科3期

2025/05/15 16:17

台南市長黃偉哲表示，柳科3期可望成為台灣最大的機器人量產基地。（台南市府提供）台南市長黃偉哲表示，柳科3期可望成為台灣最大的機器人量產基地。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南爭取成功！今（15）日行政院接受國科會的提案，在院會上宣布智慧機器人產業聚落確定落腳在柳營，柳營科技工業區第3期將成為台灣最大的機器人量產基地。

市長黃偉哲表示，感謝中央看好台南，台南的產業條件成熟，在機器人的「大腦」，晶片製造上有美光的高頻寬記憶體與台積電的先進封裝。在機器人的「眼睛、四肢與關節」，台南也有電腦視覺、傳動元件、線性滑軌等隱形冠軍產業，市府將持續與中央及產業合作，串連台南的優勢產品，為醫療、工廠、農業等缺工的產業，提供導入智慧機器人的契機。

柳營科技工業區第3期將成為台灣最大的機器人量產基地。（台南市府提供）柳營科技工業區第3期將成為台灣最大的機器人量產基地。（台南市府提供）

黃偉哲表示，黃仁勳曾說過，人工智慧的下一階段將走向物理AI，也就是能夠感知、推論與行動的機器人。經市府評估，台南已有成熟條件發展機器人產業，因此在總統賴清德上任後，他即率領市府團隊積極爭取。歷經多次北上和國科會及各部會討論研商，針對S廊帶的各科學園區，串接產業的重要結點，終於完成柳科三期開發的政見與夙願。

黃偉哲表示，由於前兩期的園區已幾乎滿編，目前規劃第三期的園區面積約87.31公頃，預計提供52.52公頃產業用地。並配合賴清德總統大南方新矽谷的計畫，結合國科會、經濟部等產官學研的力量，在柳營發展產業聚落，這也將是台灣最大的機器人量產基地。

為了構築完整的機器人產業生態系，在台南的沙崙科學城，南市將與國科會合作，成立「智慧機器人研究中心」，進行基礎研究與人才培育。在台南的六甲區，台南也將與經濟部合作，於工研院成立「智慧機器人創新與應用研發中心」，以因應產業與社會需求，將技術移轉到更多領域。

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