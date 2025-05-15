神盾旗下乾瞻加入三星SAFE IP計畫 擴大矽智財版圖

神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下高效能半導體矽智財（IP）廠乾瞻科技宣布，憑藉其在ONFI（Open NAND Flash Interface） 高效能IP解決方案的卓越表現，獲三星評選加入其先進製程生態系統（Samsung Advanced Foundry Ecosystem， SAFE） 成為其IP夥伴。同時，乾瞻也將持續擴大於三星生態系中的IP版圖，強化UCIe （Universal Chiplet Interconnect Express） IP的應用。

三星SAFE計畫旨在與全球頂尖IP供應商合作，提供高品質、經過驗證的 IP 解決方案，支援行動裝置、高效能運算 （HPC）、人工智慧 （AI）以及汽車等多元應用領域。

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乾瞻表示，公司以ONFI 和UCIe領域的創新技術，成功滿足三星於先進製程的嚴格需求，並在業界樹立卓越品質標準。乾瞻的ONFI IP 解決方案，提供高效能、低功耗的NAND Flash 控制器介面， 廣泛應用於儲存設備及嵌入式系統，符合ONFI 5.1規格，速度達到3600MTs，同時整合 PHY+IO完整解決方案，降低客戶整合難度、加速量產時程。同時，其 UCIe IP 解決 方案支援晶粒間高速互連，實現小晶片（Chiplet） 系統的高效整合，推動先進封裝技術的發展。

乾瞻銷售與市場副總經理呂欣韵表示，加入三星SAFE IP Program成為其重要夥伴，是對乾瞻技術實力與產品品質的高度肯定，將持續投入研發，與全球合作夥伴攜手推動半導體產業的創新與成長。

針對這項合作，三星電子副總裁兼Foundry IP開發團隊負責人Ben Hyo Gyuem Rhew 說明，這次的合作不僅展現雙方在技術與市場上的高度互補性，更為未來的深度合作奠定良好基礎，期待攜手創造更多創新價值。

乾瞻強調，加入三星SAFE IP Program，彰顯公司於全球半導體生態系統中的領導地位，也更加鞏固乾瞻於高效能IP解決方案供應商的市場地位。

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