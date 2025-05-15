勞保年改要來了？洪申翰：勞保年改不只撥補一法

勞動部長洪申翰表示，勞保問題要用多元方式維持水位，撥補只是方式之一，想辦法提高給付的操作面，要收到該收的保費。（記者王藝菘攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部在年初發布最新勞保精算報告，將勞保破產年限延後3年，但潛藏負債卻大幅增加至14兆元，讓多位立委關注勞保破產的解決方案，針對前部長許銘春、何佩珊提出「撥補就是改革｣，現任勞動部長洪申翰表示，勞保問題要用多元方式維持水位，撥補只是方式之一，想辦法提高給付的操作面，要收到該收的保費。對於撥補入法是否支持？洪申翰表示，「抱持開放態度」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查114年度中央政府總預算中，有關勞動部預算凍結案，最後勞動部所有預算雖然順利解凍，但在立委陳昭姿等人提案，要求勞動部需針對勞保財務問題，確立撥補正常化、給付確定化，將最終撥補責任入法，在３個月內，針對「政府最終給付責任入法」，提出可行性研議。

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立委王育敏質詢表示，針對前部長提出「撥補即是改革」說法，洪申翰上任後也跟隨這樣的基調，但遭洪申翰否認「沒有說這句話」。

洪申翰表示，對於如何維持勞保基金水位，他主張採取多元方式，例如提高投資效益、克服勞保收取和給付方面的問題，研議如實收到該收到的保費，還有確實審查給付，「撥補」只是眾多手段之一。

但在後續審查預算解凍的過程中，立委陳昭姿、陳菁徽、廖偉翔、楊曜等人，持續關注針對「撥補入法」，因多位立委都提出修法版本，但行政院始終未提出版本，質疑現在執政黨完全不研議勞保的制度改革，要求在預算解凍之後，仍要求勞動部需提出勞工保險條例修正草案，納入「政府最終給付責任入法」。最後經協商，委員同意勞動部在３個月內，針對「政府最終給付責任入法」，提出可行性研議。

洪申翰會後解釋，支持撥補，撥補也是很需要的，他強調的是勞保改革需要多元的做法，不是只有撥補一項。對於他答詢立委王育敏「沒有不研議勞保年改」，意思是制度上的改革是持續進行中，並非「雙手一攤」，對於各方提議的作法，若衝擊勞工權益，必須慎重考慮。

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