焦點股》新漢：機器人題材點火 股價大漲

新漢切入機器人控制領域，隨著今日舉辦的台積電技術論壇點燃題材熱度，今日盤中股價大漲。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）切入機器人控制領域，隨著今日舉辦的台積電（2330）技術論壇點燃題材熱度，加上新漢首季每股盈餘（EPS）0.57元創下近6季高點，今日在買盤加持之下股價大漲，截至中午12時暫報83.8元，漲幅7.16%，成交量逾1.27萬張。

新漢隨著旗下子公司近年來分進合擊的實績綜效持續放大，有鑑於成立已滿33個年頭，近期正式啟動品牌重塑計畫以「NEXCOM」這個核心品牌擴大海外佈局，鎖定「軟體定義邊緣AI運算平台」領域，聚焦智慧物聯網（AloT）產品、機器人等相關解決方案與服務。

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而在網路攻擊事件頻傳的年代，新漢同步將網路安全（Cybersecurity）納入重要的事業發展項目，專注工業級資安防護技術，實際將零信任資安防護系統導入智慧工廠，也向客戶提供全階層式工業現場資安防護產品，為後續營運增添柴火。

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