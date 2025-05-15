今年GDP能否「保3」？主計長：以目前關稅狀況 有點困難

立法院經濟、財政委員會聯席14日審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案等案，主計長陳淑姿列席備詢。 （記者羅沛德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處日前公布今年第1季GDP成長5.37%，若未來3季維持預測不變，今年GDP將達3.6%。立委關切今年GDP能否「保3」，主計長陳淑姿表示，第1季GDP因為急單拉貨所以往上，3.6%是未考量關稅因素，現在大家關稅協調狀況還不錯，這樣情況下影響不會很大，但要考慮因素滿多的，「以目前關稅狀況保3還是有點困難」，是不是一定「保3」不太有把握。

立法院財政委員會今處理財政部及主計總處預算凍結案，民進黨立委李坤城質詢：「今年GDP有沒有信心保3？」陳淑姿表示，現在大家關稅協調狀況還不錯，這樣情況下影響不會很大，但還是要看影響因素，還有洗產地等問題，要考慮因素滿多的，以目前關稅狀況來看，「保3」還是有點困難，是不是一定能「保3」不太有把握，主計總處將於5月28日更新預測。

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另外，立委也關切台美關稅談判以及新台幣升值議題，財政部長莊翠雲表示，政府已赴美初步諮商，談判並沒有觸及匯率問題，後續政府會在維持台灣產業競爭力前提下與美方溝通，非關稅貿易壁壘部分也會有所安排。

至於台幣升值對產業的影響，莊翠雲表示，央行持續關注匯率，先前波動較大時，央行提出相關因應措施；匯率受市場供需影響，近年新台幣兌美元從27.5元到33元都有過，所以匯率影響要看長期趨勢，短期可能不會太明顯。

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