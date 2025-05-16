日本首季GDP衰退0.7％ 突顯經濟體質虛弱

日本GDP在今年1到3月年減0.7％，降幅超出預期。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（16日）公佈的數據顯示，日本經濟在今年1到3月出現1年來首次萎縮，且速度快於預期，在美國總統川普（Donald Trump）貿易政策威脅下，更加凸顯出日本經濟復甦的脆弱性。

《路透》報導，日本政府初步數據顯示，1-3月國內生產毛額（GDP）年減0.7％，遠高於市場預測的0.2％。上1季增幅經修正後為2.4％；以季成長來看，經濟萎縮0.2％，超越市場預期的0.1％。

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數據凸顯出政策制定者面臨的挑戰，因為美國的高關稅，給這個仰賴出口的經濟前景蒙上陰影，對於經濟支柱汽車產業而言更是如此。經濟下滑主要是由於私人消費停滯以及出口下降，表明在川普於4月2日宣佈全面實施對等關稅之前，日本的經濟就已經失去了海外需求的支持。

日本第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）表示，由於出口和消費疲軟，日本經濟缺乏成長動力，因此很容易受到川普關稅等衝擊的影響。

新家指出，這些數據可能會導致要求增加財政支出的呼聲愈來愈高，並補充，今年第2季經濟可能會再次萎縮，這將取決於關稅衝擊何時會加劇。

佔日本經濟產出一半以上的私人消費在Q1持平，而市場預測成長0.1％；資本支出成長1.4％，市場預估成長0.8％；外部需求導致GDP成長率降了0.8個百分點，出口降0.6％，降口成長2.9％。相較之下，國內需求為經濟成長貢獻了0.7個百分點。

農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家南武志（​Takeshi Minami）表示，資本支出增加可能是由於川普關稅前夕的提前投入。4-6月經季可能可以避免負成長，但仍缺乏動力。如果川普關稅影響相對較小，日本央行（BOJ，日銀）可能會在9月或10月再次升息。但若是關稅對資本支出、出口造成嚴重打擊，升息可能會被擱置。

美國關稅引發的全球貿易戰撼動了金融市場，並使日銀在升息時機和規模的決定變得更為複雜。日銀去年結束長達10年的刺激計劃，今年1將利率上調至0.5％，並表示，如果溫和的經濟復甦能夠使日本實現2％通膨目標，央行準備進一步提高借貸成本。

由於擔心川普政策導致全球經濟放緩，日銀在4月30日至5月1日舉行的政策會議上，大幅下調了經濟成長預期，並對薪資持續上漲將支撐消費和整體經濟的觀點產生了懷疑。

雖然美中貿易緊張局勢緩和，給市場和政策制定者帶來一定的安慰，但日本能否在與華府的雙邊貿易談判中獲得美國關稅豁免仍存在不確定性。黯淡的GDP數據也可能給首相石破茂（Shigeru Ishiba）帶來壓力，迫使政府聽從議員的要求，實施減稅或是制定新的經濟刺激方案。

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