晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電看好實體AI 點名機器人、汽車自動駕駛

2025/05/15 10:47

台積電看好實體AI，點名機器人、汽車自動駕駛（記者洪友芳攝）台積電看好實體AI，點名機器人、汽車自動駕駛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今舉行年度技術論壇台灣場次，亞太業務處長萬睿洋指出，從生成式AI到代理式AI，再到實體AI，實體AI是下一波發展趨勢，看好AI原型機器人和自動駕駛汽車與真實世界的互動，預期全球AI機器人市場規模，估計到2030年將突破350億美元。

萬睿洋首先以幾個畫面，向台灣客戶介紹，當你剛起床，睡眼惺忪的走進淋浴間，已經有水溫恰到好處等著你盥洗。接著走進廚房，一杯冒著熱氣的咖啡，已經等著你。你可以想象這樣的未來嗎？想像生活充滿人工智慧的便利。

他說，AI賦能的環境中，人們可以更自由的創造、探索、突破想象的極限。這樣的AI未來正在來臨，而AI的核心正是產業界一起創造的半導體奇蹟。

萬睿洋表示，AI發展日新月異，距離上次論壇談論的第四次工業革命，似乎已經過了很久。

2024年AI驅動的連接性和運算技術取得重大的突破，並因此獲頒兩項諾貝爾獎。

他指出，第一項是因為機器學習領域做出了卓越的貢獻，第二項是在預測蛋白質結構研究中取得重大的突破，諾貝爾獎表彰人類的智慧，如今認可AI的變革潛力，這也今天的主題。

萬睿洋感謝客戶與台積電合作創新，實現一個更智慧更美好的世界。他說，今天AI正在推動一個嶄新的探索時代，加速人類進步的腳程。

它幫助腦神經科學家加速診斷腦瘤，協助天文學家在宇宙中搜尋下一個適合居住的星球，也幫助地球物理學家預測自然的災害。

他並說，下世代的AI將繼續改變各種產業，從自動駕駛、工程服務到智慧製造，也到個人的醫療保健和財務管理等，滲透現代生活的方方面面。

萬睿洋認為，我們正在見證從生成式AI到代理式AI，再到實體AI，以及從雲端的運算到邊緣的運算整個的演進。生成式AI為人類創造價值，並在不久的將來有望改變超過40%的日常工作活動；生成式AI為人類的創造力加值，我們使用多模態大型語言模型、生成文字圖像音訊和影片，來實現創新的想法，並將文字轉換，就是其中一種。

他表示，除了生成內容，AI的數據匯整以及預測的分析功能，為我們簡化決策的功能過程以及提高生產力，在2028年前，人自主決策的代理式AI，將會處理超過15%的日常工作決策。

萬睿洋認為，想像以後只要說出自己一個簡單的需求，就能得到一份完美的旅遊計劃。AI代理會找到最佳的航班、預定飯店，設計個人化的旅遊計劃，甚至可以臨機應變，確保所有的行程都能夠順利的銜接。

他說，然而，帶領我們超越AI，賦能創作和自主化的是實體AI，實體AI被認為是下一波發展的趨勢。例如AI原型機器人和自動駕駛汽車實現我們與真實世界的互動。花旗集團預測，到2035年將有13億台的AI機器人，會被運用在真實的世界。到2050年將達到40億台，其中包括6.5億台的人形機器人。

萬睿洋引用調查資料指出，全球AI機器人市場的規模預計在2030年突破350億美元。美國富比士雜誌預測，到2030年，每10輛的汽車中就有一輛是自動駕駛。毫無疑問，日益強大的落地化能力，將使未來的運用更安全智慧自主和及時。

他說，隨著AI浪潮從雲端到邊緣，這項技術將變得更容易運用和大眾化，並且重塑半導體的產業格局。但要實現AI的民主化，我們需要更強大的算力以及更好的能源效率。

展望未來，萬睿洋表示，我們需要一個能效更好的電晶體和更小的尺寸，無論是在龐大的數據中心或者是在微型的邊緣裝置上，它表現的都一樣的出色穩定並降低成本，同時滿足計算的需求，並且發揮強大的效能，台積電公司在其中扮演了重要的角色。

他指出，台積電持續推動先進電晶體和異直架構的創新，幫助客戶滿足對AI算力、密集記憶體運用日益增長的需求。也持續挑戰制程微縮的極限，為單晶片系統提供更小、能效更好的電晶體。為了滿足對高效的預算的大量需求，先進的3D堆疊和封裝技術更是重要。

萬睿洋表示，台積電成功整合所有的必要元素，包括先進邏輯製程技術、先進3D堆疊與封裝技術特殊的製程技術、矽光子技術，這些關鍵的要素使台積電能夠保持業界領先的地位，並且協助半導體產業持續推進AI的未來，攜手推動AI的進程，改變人類發展的進程，實現更美好的世界。

台積電去年去年在亞太地區，共出貨超過180萬片的晶圓，實現超過2400項的產品，佔台積電大約10%的營收。同時，一年中創造超過3百個新的產品即將進入量產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財