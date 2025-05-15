關稅暫緩 中美航線貨櫃訂單飆升近300％

美中暫緩關稅戰，從中國運往美國的貨櫃訂單量飆升近300％。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貨櫃追蹤軟體供應商Vizion週三（14日）表示，在美國和中國暫停針鋒相對的關稅之後，從中國到美國的貨櫃運輸需求暴增，訂單量飆升近300％。

《路透》報導，Vizion策略業務發展副總裁特雷西（Ben Tracy）表示，截至週三（14日）的7天平均預訂量從截至5日的5709個TEU（20呎櫃）飆升277％，來到2萬1530個TEU。

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川普在今年4月2日宣佈對多國實施對等關稅，隨後一路將對中關稅增至145％，此後，美國貿易商立即暫停了來自中國的進口商品。在經過雙方談判後，美國和中國週一（12日）宣佈貿易戰暫緩90天，雙邊貿易重新啟動。

美方表示，將把對中國進口產品徵收的關稅，從4月的145％降至30％；中國則把對美國進口產品的關稅從125％降至10％。

特雷西指出，隨著關稅暫緩，現在肯定開始看到預訂量回升。

德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag-Lloyd）週三稍早表示，本週前幾天的美中航線預訂量單週成長50％。在談到華府和北京關稅戰休戰時，赫伯羅德執行長執行長哈本詹森（Rolf Habben Jansen）預估，美中之間的貿易量將會增加，這正是過去幾天已經看到的現象。

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