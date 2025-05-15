超級富豪頭痛了！2034年面臨10萬個職缺 CNBC揭找不到人的原因

麥肯錫估計，到2034年，家族辧公室將面臨10萬個經理人職缺。（模擬示意圖，擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著超級富豪尋求個人化服務來管理他們的財富，家族辦公室正快速成長，不過，麥肯錫估計，到2034年，該行業將面臨10萬個經理人職缺，而富人找不到人的主要關鍵是信任問題，及缺乏明確公司結構、薪資和晉升，以致招聘面臨巨大挑戰。

CNBC報導，根據德勤最近的統計數據，截至去年9月，全球共有8030個家族辦公室管理著3.1兆美元（約新台幣93.77兆）的資產，估到2030年，家族辦公室的數量預計將增長到1萬720個，管理的資產總額將達到5.4兆美元（約新台幣163.35兆）。

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麥肯錫2月估計，到2034年，按照目前的顧問生產力水平，財富顧問隊伍將面臨10萬個經理人職缺。

造成招聘困難的原因，不僅是因為缺乏合格的候選人，也是家族辦公室的選擇性問題。

信任問題

報導指出，一些家族辦公室在選擇最合適的候選人時，關鍵標準是信任。

「老闆為什麼要把錢給會計師？因為他們之間有著一輩子的關係，」Prestel和Partner Family Office Conferences董事總經理普雷斯特爾（Tobias Prestel）說。

普雷斯特爾告訴CNBC，在家族辦公室領域，通常不是最合適的人選獲得這份工作，而是值得信賴的人。」「如果你有5億美元，你會信任誰？你會把一切的鑰匙交給誰？這不是一個容易的決定」。

SZ&J律師事務所合夥人Reto Jauch表示，有些家族傾向於將信任因素置於其他標準之上。他補充說，雖然這可能是一件好事，但有時也會對工作造成不利影響。

缺乏明確公司結構、薪資和晉升

業內專家告訴CNBC，年輕員工不願意在家族辦公室工作，原因包括缺乏明確的公司結構，以及它被廣泛視為「退休工作」。

Jenga的徐先生表示，由於家族辦公室的結構相對非正式、匯報關係不明確以及職業發展不明確，對於潛在員工來說，家族辦公室可能顯得「有風險」。

徐補充說，家族辦公室中與投資相關的職位相對於其他職位更難填補，人員流動率一般在一到兩年之間。

Jauch表示，在企業界，最終一切都是可以替代的，包括執行長，但家族辦公室的工作是以家庭為中心且不變的。為一個家庭工作和聽從家庭的召喚，需要一種複雜的平衡，而這種平衡並不總是那麼容易實現。

他進一步指出，在家族辦公室環境中工作，你必須控制自己的自我，但你也必須有足夠的自信來表達自己的意見，這需要一種平衡，一方面要能夠以顧問的身份與家人溝通，另一方面也要理解，最終決定權永遠在家人手中。這一點不會改變。

這就是為什麼約翰（1位不願透露真名的40多歲律師）拒絕接受新加坡家族辦公室總法律顧問的職位，並表示這就像「把所有的雞蛋都放在一個籃子裡」。

你和那個人可能相處得很好，也可能不好。但對於我當時處於職業生涯這個階段、有家庭、有其他責任的人來說，這實在是太冒險了。

約翰也提到，薪資和晉升討論可能缺乏透明度和流程，這也是他拒絕該職位的原因之一。

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