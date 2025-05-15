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弱勢美元未納入美國貿易談判 ! 彭博爆料 : 川普幕僚只有「他」能談匯率

2025/05/15 13:31

貝森特是川普政府團隊中，唯一被授權負責的人。（美聯社資料照）貝森特是川普政府團隊中，唯一被授權負責的人。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國正與多國協商貿易協議，但外匯市場緊張不安，因為人們擔心川普政府正在尋求美元貶值，並可能利用貿易談判來實現這一目標。《彭博》引述知情人士透露，負責談判的美國官員，並不打算把匯率政策承諾納入協議中。

知情人士透露，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 是川普經濟團隊中，唯一被授權處理外匯議題的官員；且貝森特並未委派其他官員與貿易夥伴進行貨幣政策審議。

知情人士稱，外匯議題只能在貝森特本人在場時討論。

據報導，自川普展開第二個任期以來，美元對其他貨幣一路貶值約8%。川普長期以來抱怨其他國家，尤其是亞洲國家刻意讓本國貨幣貶值以獲取對美國的商業優勢。

因此，川普在上任後，美國開始與多個國家進行貿易談判，並有可能取消這些關稅。而貝森特試圖消除全球對美國積極尋求匯率走弱的擔憂。

《彭博》指出，自2月以來，貝森特多次表示強勢美元政策仍然「不變」，包括在川普總統在4月2日宣布加徵關稅，引發美國資產大規模拋售之後，也依然不改這個說法。。

AmeriVet證券的美國匯率交易和策略部門主管 Gregory Faranello 說：「市場無疑感到不安。極度波動是當前貿易不確定性帶來的後果。」

在上個月的國際貨幣基金 （IMF） 春季年會中，貝森特向各國財政部長說明這個立場，在一週前出席米爾肯研究院全球會議 （Milken Institute Global Conference） 時，貝森特再次說明這件事，他形容美國是全球資金的「首選地」。

上週末在日內瓦與中方談判時，貝森特向中國代表團說，「匯率不在討論範圍」。

知情人士表示，在所有閉門的貿易談判中，貝森特都維持同一個立場。川普政府希望貿易夥伴放棄操縱本國貨幣貶值的不公平行為，但並不打算在任何貿易談判中提到匯率政策，讓他國換取減稅。

然而，儘管貝森特多次公開表示，強勢美元反映強勢的美國經濟，但從川普和一些政府官員過去的談話來看，不免讓人懷疑川普傾向推動弱勢美元政策。

台灣、日本、中國都被列在美國財政部的匯率「觀察名單」，南韓在去年11月也被納入觀察名單中。在本月初，新台幣兌美元創下自1988年以來的暴力升值，市場交易者揣測，台灣央行可能允許新台幣升值，以促進台美達成貿易協議。

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