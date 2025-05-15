YouTube揭曉最新AI工具！要你「最專心」的時候看廣告

YouTube 週三（14日）宣布推出AI廣告工具「Peak Points」，希望藉此進一步提升廣告觸及與點擊表現。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕YouTube 週三（14日）宣布推出一項新工具，讓廣告主能利用 Google 的 人工智慧（AI）模型Gemini ，在觀眾對影片參與度最高的時刻投放廣告，藉此進一步提升廣告觸及與點擊表現。

《CNBC》報導，這項名為「Peak Points」的AI功能，藉由分析影片中的畫面、字幕等元素，來辨識影片中觀眾注意力特別集中的時間點，並安排在這些時刻自動插入廣告。

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YouTube 表示，Peak Points 有潛力提升廣告曝光次數與點擊率，而點擊率正是決定 YouTube 創作者收益的主要指標之一。

目前，Peak Points還在處於測試階段，預計將在今年內陸續推廣。

YouTube 在紐約舉辦的「YouTube Brandcast」活動中發表了Peak Points這項新功能，並釋出多項與廣告效能相關的更新，顯示Google在推進AI商業化的道路上又邁出了一步。

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