日本串烤店因「很多人沒禮貌」拒中國客 總公司致歉、撤告示

日本大阪串烤店貼出簡體中文公告，禁止中國顧客光臨。（擷取自@FreeAll_protest/x）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本大阪一家串烤店老闆因不滿中國遊客沒有禮貌，張貼簡體中文公告，明言拒絕接待中國顧客，有人力挺店家選擇客人的權利，不過此舉也引發中國遊客不滿。對此，餐廳總公司表示「誠摯道歉」，強調涉事店舖的做法未經公司許可，不能代表公司及旗下其他店家對中國顧客的態度，也要求撤除告示。

日本立場鮮明的插畫家「@FreeAll_protest」10日在社群平台「X」分享，大阪市西區肥後橋站附近的「炭火焼鳥 ハヤシン」串烤店在門口張貼簡體中文公告，寫上「有很多人沒有禮貌，我們不允許中國顧客光臨我們的商店，感謝您的理解。」

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不少日本網友認為店家做法合理，不過也讓中國網友不滿，在小紅書發文怒斥「八嘎國你什麼意思？這麼對龍國人的嗎？只因個別中國遊客沒禮貌行為，就把氣出在所有中國人身上，這合理嗎？」

日媒報導，餐廳所屬SAYAYA公司在官網發表中日雙語聲明道歉，指出該店營運負責人在未經公司許可的情況下，擅自張貼針對特定外籍顧客謝絕入店的公告，已經在第一時間撤除告示，對於因此而感到不快的顧客，致以最誠摯的歉意，並強調，所有門市都秉持著平等歡迎包括外籍顧客在內的所有顧客，這個營運方針絕對不會改變。

SAYAYA公司在官網發表中日雙語聲明道歉。（擷取自SASAYA公司）

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