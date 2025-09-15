晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

工研院新科院士出爐！台積電米玉傑、羅唯仁共5位今由副總統授證

2025/09/15 12:20

台積電執行副總暨共同營運長米玉傑（台積電官網）台積電執行副總暨共同營運長米玉傑（台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院今在中興院區舉辦「52周年院慶暨第14屆工研院院士授證典禮-創新周開幕」，獲授證五位新科院士涵蓋半導體、工程營造及生醫醫療體系，包括台積電執行副總暨共同營運長米玉傑、前台積電資深副總也是甫退休的羅唯仁、中鼎集團總裁余俊彥、中醫大暨醫療體系董長蔡長海、台大醫療系管理發展中心主任暨台大醫學院小兒科特聘教授倪衍玄等，下午將由副總統蕭美琴授證，台積電董事長暨總裁魏哲家也可望出席。

米玉傑畢業於台大電機系，並取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程碩士及博士學位，他於1994年加入台積電從三廠經理做起，2001年進入研究發展組織，並於2011年擔任研究發展副總經理，2016年11月獲擢升研究發展組織技術發展資深副總經理。現任台積電執行副總經理暨共同營運長。

根據台積電官網介紹，米玉傑在台積電服務超過20年，對於先進互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術的開發與製造貢獻良多。他成功開發出90奈米、40奈米及28奈米技術，後來更率領團隊研發16奈米、7奈米、5奈米、3奈米及更先進的技術，協助公司在全球積體電路製造服務領域保持技術領先的地位。

米玉傑於2022年獲IEEE Frederik Philips獎，表揚他在研發管理的傑出成就。加入台積電之前，米玉傑於IBM研究院從事研究工作。米玉傑至今擁有34項全球專利，其中包括25項美國專利。

前台積電資深副總也是甫退休的羅唯仁（資料照）前台積電資深副總也是甫退休的羅唯仁（資料照）

前台積電企業策略發展資深副總經理羅唯仁甫於7月27日退休，告別他在台積電達21年的職涯；羅唯仁年約75歲，畢業於台大物理學系，並取得及美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學碩士與博士學位。羅唯仁曾任台灣早期做DRAM產品國善電子廠長，他於2004年加入台積電，擔任營運組織二副總經理，並於2006年至2009年擔任研發副總經理，隨後升任先進技術事業和營運組織製造技術副總經理。

羅唯仁於台積電任職期間，致力為客戶提供更全面及創新的解決方案，他帶領團隊獲得全球超過1500項專利，其中包含約1000項美國專利，為台積電在先進技術發展的領域上貢獻卓越。

羅唯仁在加入台積電之前，曾任英特爾先進技術發展協理暨CTM廠長，1997年至2000年擔任廠長期間，負責英特爾位於美國加利福尼亞州聖塔克拉拉郡的工廠營運。羅唯仁也曾任職於美國大學擔任助理教授、並曾服務於摩托羅拉公司（Motorola）研發實驗室以及全錄公司（Xerox）微電子中心。曾待過英特爾的羅唯仁，不管對內或對待供應商，他的領導風格以「嚴厲」聞名。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財