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金寶首季每股賺0.35元 創近39季新高紀錄

2025/05/14 19:57

金寶受惠於產品線汰弱留強，加上伺服器板件出貨助攻，今年首季稅後淨利、每股盈餘皆創最近39季的新高紀錄。（資料照）金寶受惠於產品線汰弱留強，加上伺服器板件出貨助攻，今年首季稅後淨利、每股盈餘皆創最近39季的新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）受惠於產品線汰弱留強，加上伺服器板件出貨助攻，今年首季稅後淨利5.25億元，季增125%、年增19.8%，每股盈餘（EPS）0.35元，季增118%、年增16.6%。兩項數字皆創最近39季的新高紀錄。

金寶第1季合併營收419.37億元，季減7.67%、年增27.47%，毛利率6.4%，季增1.08個百分點、年減0.19個百分點，營益率2.46%，季增0.7個百分點、年減0.44個百分點。

金寶高層認為，金寶除了既有產品線，在充電樁、半導體生產設備用主機板、多功能毫米波雷達系統、電子後視鏡系統及智慧座艙等車用電子產品等，也都有所斬獲，可望陸續為公司挹注柴火。

此外，為進一步強化智慧製造，集團將大量機械手臂與AI技術廣泛運用於生產製程與設備管理，實現無人工廠目標。後續還會爭取高利潤產品的市佔率提升，同時放大旗下人均產值，以及擴大營業額規模，提高獲利能力。

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