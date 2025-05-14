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境外電商辦理稅籍登記186家 近8年繳納營業稅404億

2025/05/14 17:08

財政部統計，目前已有186家境外電商辦理稅籍登記。（記者鄭琪芳攝）財政部統計，目前已有186家境外電商辦理稅籍登記。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕隨數位經濟蓬勃發展，民眾向Google、Apple等境外電商購買電子勞務的情形日益普及，我國自2017年5月起實施跨境電子勞務交易課徵營業稅制度，民眾向境外電商購買電子勞務，境外電商須於我國辦理稅籍登記、開立雲端發票及報繳營業稅；根據統計，截至今年4月底，已有186家境外電商辦理稅籍登記，而截至今年2月底，累計繳納營業稅404億元，平均每期（2個月）繳納10至11億元。

財政部說明，根壉「營業稅法」及「統一發票使用辦法」規定，境外電商銷售電子勞務給境內自然人，年銷售額逾一定基準（現為60萬元），應依規定申請稅籍登記，並開立雲端發票交付買受人及申報繳納營業稅。因此，境內自然人向境外電商購買電子勞務時，記得留存正確電子郵件信箱，以索取境外電商開立的雲端發票，除增加自身中獎機會，也可協助政府監督境外電商依法納稅。

至於境外電商銷售電子勞務予境內非自然人（含營業人），應由勞務買受人按「營業稅法」第36條第1項規定，於給付報酬的次期開始15日內，就其給付額依規定稅率（電子勞務為5%）計算營業稅額繳納。

財政部補充，向境外電商購買電子勞務的境內非自然人，若屬「加值型營業人」，且向境外電商購進的電子勞務專供經營應稅貨物或勞務之用者，基於簡化手續，可免予繳納，但申報時應將給付境外電商金額填入營業人銷售額與稅額申報書（401）第74欄；至於專營或兼營「營業稅法」第8條第1項免稅貨物或勞務者，仍應依規定計算應納營業稅額，併同當期營業稅額申報繳納，境內加值型營業人若有向境外電商購買電子勞務，應注意依上開規定辦理。

財政部提醒，購買境外電商電子勞務的境內自然人，若發現境外電商未依規定開立雲端發票，可檢具具體事證向國稅局提出檢舉。財政部也呼籲，購買境外電商電子勞務的境內非自然人（含營業人），除符合上述免繳納情形外，若自行發現有未依規定繳納稅捐情事，請儘速在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向所在地國稅局補報並補繳稅款及加計利息，以免受罰。

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