外資買超447億今年第2大！最大贏家是這檔金融 連11買

外資買超447億今年第2大！最大贏家是中信金，已連11買（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週三（14日）在三大法人買超618.46億元下，指數上漲452點，而外資不僅連9買，今買超高達447.15億元，創今年第2大，外資熱錢主要撒向5電子、3航運與2金融，而買超第1名則由中信金奪下，狂敲3.47萬張，創下連11買紀錄，成為本波最大贏家。

外資已連9天買超台股，買超金額逾1900億元，而本波熱錢最大贏家則非中信金莫屬，中信金在外資連11買下，股價也一路上往挺進，今終場上漲1%，收40.6元，股價連5漲，成交量維持在7.16萬張之上。

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外資週三買超前10大個股，依序為中信金（2891）3萬4747張、長榮（2603）2萬1096張、廣達（2382）1萬8012張、台積電（2330）1萬7528張、緯創（3231）1萬6675張、陽明（2609）1萬6260張、鴻海（2317）1萬4951張、萬海（2615）1萬2853張、元大金（2885）1萬2293張、聯電（2303）1萬1962張。

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