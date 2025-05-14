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水情燈號「下架藍」助攻大罷免？ 水利署澄清：無關政治

2025/05/14 15:15

水情燈號使用綠、黃、橙、紅等四色，作為災害警戒顏色。（水利署提供）水情燈號使用綠、黃、橙、紅等四色，作為災害警戒顏色。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕網媒壹蘋報導指水情燈號的藍燈被悄下架，引發聯想是因大罷免而「下架藍」。水利署澄清，水情正常時無警示需求，不顯示燈號以避免引發外界不必要的恐慌。媒體揣測「下架藍」的政治聯想完全無關，而是依據法定原則辦理作業調整。

水利署指出，水情燈號是配合行政院中央災害防救會報「各類災害警戒顏色燈號訂定原則」調整為綠、黃、橙、紅等四色，作為災害警戒顏色。

水利署說明，水情燈號系統所使用的四色燈號分別代表不同水情階段，其中綠燈代表「水情稍緊」、黃燈代表「第一階段減壓供水」、橙燈代表「第二階段減量供水」、紅燈則表示「第三或第四階段分區或定點供水」。

水利署續指，若水情正常則不予顯示燈號，這樣的設計運用，正是以明確區分警戒狀況，強化民眾對水資源管理階段的理解與因應。

水利署表示，對於媒體報導未能詳實查證，導致社會誤解，水利署深表遺憾，並呼籲社會各界共同關注節水抗旱的專業工作，勿將技術性政策工具作為錯誤解讀與政治聯想的依據。

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