AI基本法由誰主管還有得吵 朝野立委分別主張數發部、國科會

立法院教育及文化、交通委員會聯席會議今天審查由立委提出的7個版本「人工智慧基本法草案」，邀請國科會、數發部、經濟部等部會官員列席備詢。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕人工智慧（AI）已成為各國競相發展的領域，「AI基本法」草案在台灣討論多年，今天終於進入立法院委員會審查。雖然行政院已定調由數發部負責推動草案，但今天的聯席會議中，朝野立委對於「AI基本法」的主管機關仍有分歧，執政黨立委多點名數發部，在野黨則多主張國科會。

立法院教育及文化、交通委員會聯席會議今天審查由立委提出的7個版本「人工智慧基本法草案」，邀請國科會、數發部、經濟部等部會官員列席備詢。

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「AI基本法」草案在前幾年由國科會主導制定，國科會去年下半年公告草案條文，接著送交行政院跨部會討論。不過，今年2月行政院指示「AI基本法」草案換手，改由數發部主政辦理立法作業和後續條文解釋。目前草案還在行政院審查中，而立委也陸續提出各自版本的草案。

國科會主委吳誠文表示，「AI基本法」各界關切重點為AI產業發展與應用，以及相關風險管理、資料治理等議題，而數發部掌管國家重大數位發展計劃的推動執行，因此行政院指示改由數發部主責辦理。民進黨立委李昆澤也表示，國科會已接近智庫研究性質，執行AI基本法的量能不足。

國民黨立委萬美玲則質疑，為什麼要放棄過去做得好好的國科會，改由在打詐等業務頻出狀況的數發部接手？

攤開各立委提出的7個版本草案，內容大同小異，多是建立AI治理的方針和原則，包括對人工智慧的定義、鼓勵創新應用與國際合作等，同時也關切AI對勞工權益、個資保護的影響。不過，關於「AI基本法」的主管機關，國科會、數發部、行政院皆在不同版本中被點名，而國科會提出的版本則沒有訂定主管機關。

值得注意的是，國民黨立委葛如鈞提出的草案版本，明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院院長召集學者專家和民間團體、產業代表組成，推動並督導全國AI事務，遇突發或重大事件，應召開臨時會議。

行政院對此表示，本院版本並未有相關條文，後續該法正式施行後，如果遇到AI領域重大事件，可循既有跨部會機制或任務編組處理，也可考慮納入目前政院相關會議討論。

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