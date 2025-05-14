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美關稅戰對產業衝擊 兆豐金董瑞斌：關鍵在2條件

2025/05/14 11:24

兆豐金控、銀行董事長董瑞斌（右１）將球具親自送給忠孝國小，象徵迷你棒球球具捐贈行動正式開跑。（記者李靚慧攝）兆豐金控、銀行董事長董瑞斌（右１）將球具親自送給忠孝國小，象徵迷你棒球球具捐贈行動正式開跑。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美中關稅戰已達成暫緩90天的協議，台美關稅談判仍在進行中，但已對金融業的獲利造成衝擊，兆豐金及兆豐銀行董事長董瑞斌13日指出，各金融業者3、4月獲利表現不佳，都是因關稅戰影響；對台灣的產業而言，關鍵在於自己是否「具國際競爭力」，以及自身的國際移動力。

兆豐銀行長期致力於推動基層體育發展，13日與兆豐銀行文教基金會、中華迷你棒球協會，響應世界棒壘球總會（WBSC）推動降低棒球參與年齡層的國際潮流，計畫在未來兩年內，提供給全台1300所國小迷你棒球球具，兆豐銀行董事長董瑞斌將球具親自送給忠孝國小，象徵迷你棒球球具捐贈行動正式開跑。

董瑞斌會後針對今年美國關稅戰造成的影響進行分析，他表示，各金融業自今年3月起，獲利數字即明顯表現不佳，4月份衝擊更明顯，幾乎所有銀行及壽險業都難倖免，主要來自美國對等關稅，對全球股匯市造成的影響。

雖然日前美中暫時達成90天暫緩的協議，但董瑞斌認為風險仍不可忽略，主要在於依據川普個人過去的表現，不是非常穩定，「隨時都有新的狀況出現」，且美中兩國也無法就此完全消弭歧見，長遠而言，問題的癥結還是在於美國的產業結構、勞動條件，很難透過單一的「關稅」來解決。

對於台灣的產業可能受到的影響，董瑞斌表示，這牽涉幾千幾萬種不同的產品，但無論如何課關稅，重點在於這產品有沒有「國際競爭力」，國際競爭力的定義，在於當遭美國政府課重稅時，是否可以直接轉嫁給最終消費者吸收？以及轉嫁的程度？

此外，若生產線有轉至其他國家的需求，廠商的「國際移動力」是否足夠？也是國際競爭力的一環。

董瑞斌舉例，台灣的鋼鐵和鋁業的出口關稅本來就是25%，若中國這些產品加上關稅，對台灣而言反而增加競爭力；此外，ICT產業台灣本來沒有被課關稅，不加關稅則更好，因此，關稅的影響要看該產品，以及台灣和其他國家的關稅對比如何，大原則是只要不比競爭對手的稅率高就好。

此外，過去長期以來受到中國低價傾銷的石化業，鋼鐵業、面板業等產業，無論產業規模大小，都受到相同的衝擊，因此，在關稅的影響下，也是不分業大小，而是產業的不同。

整體而言，董瑞斌認為，現階段美中已達成初步協議，接下來90天內若有更好的進展，關稅風暴可望收斂，對於下半年的國際金融市場及經濟環境，可望回歸常軌，因此對未來發展抱持審慎樂觀態度。

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