法新社：美國囤貨潮是舊影片 北京一手操縱的認知作戰

美中代表5月12日在瑞士日內瓦會晤後達成共識，決定休戰90天，但中國官媒仍在對美國進行輿論戰，大量報導稱「美國民眾啟動囤貨潮」，但但專家指出，這些報導是北京當局在下指導棋所致。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中代表5月12日在瑞士日內瓦會晤後達成共識，決定互相調降115%關稅，美國對中國商品的關稅降至30%，中國對美國商品的關稅降至10%，為期90天，期間持續進行協商。《法新社》報導，儘管美中同意暫時休戰，但中國官媒仍在對美國進行輿論戰，大量報導稱「美國民眾啟動囤貨潮」，但專家指出，這些報導是北京當局在下指導棋所致。

報導說，在中國抖音、微博等社群平台上，大量假訊息正在加劇反美情緒。社群平台的一段影片聲稱，大量驚慌失措的美國消費者正在搶購中國品牌電視機，吸引數百萬的觀看次數，但事實上，這是2018年的舊影片，顯示的是美國超市在「黑色星期五」的購物場面。

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除了抖音、微博等社群平台，《觀察者網》、《澎湃新聞》、《中國日報網》等官媒也不乏「美國人開啟囤貨潮！」、「美國人邊囤貨邊抱怨：中國商品物美價廉，憑什麼受罰？」、「關稅在即，美國人開始瘋狂囤貨，搶購中國品牌電視機」為標題的報導。

例如，《中國日報網》5月3日轉載了一篇來自官媒《中國新聞網》的報導，題為「關稅牆擋不住『中國購』，美國人『打飛的』來華購物」。這篇報導引述一名美國消費者稱，「不少美國消費者拖著空行李箱來到中國，直到塞得滿滿當當才心滿意足地離開」。

報導說，由於美國對中國貨物徵收高關稅，一些商品價格暴漲，但「沒有嚇跑美國消費者們，反而引發了一股『反向代購』熱潮」，並稱「運費漲得越凶，中國貨賣得越瘋」。

《法新社》報導指出，這些美國人飛往中國購買中國商品、美國人在貿易戰影響下排隊囤貨的說法並無實際根據，而且可能破壞本來就很脆弱的美中「休戰」。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國全球研究中心主任莫塔（Andrew Mertha）受訪指出：「這些說法幾乎肯定是由政府操縱的，中國政府越來越善於利用社群媒體。」

莫塔表示，這些說法能幫助中國公眾輿論與政府戰略保持一致，表明「美國已經感受到貿易戰的痛苦、中國必須堅持下去」的立場。

川普反復無常的關稅政策原本已導致全球金融市場動盪和投資人不安，中國社群平台上持續傳播的一些假訊息，更加劇了混亂和不安情緒。

人在芝加哥的中國籍博主Vivian Wei受訪表示：「很多中國朋友問我：美國沒有雞蛋了嗎？那裡很不安全嗎？人們是不是都在搶購？你們囤東西了嗎？有些人甚至建議不要來美國旅遊、留學。」

這促使Wei走訪了芝加哥的幾家超市，結果發現貨架上商品滿滿，美國消費者看上去並沒有著急「囤貨」；她同時發現，一些中國網友對於這類假訊息「非常興奮」。

專家指出，隨著美中貿易談判的繼續，這些假訊息不太可能消散。莫塔說：「我相信，這些言論將繼續存在，並隨著中國政府談判地位的變化而不斷變化。」

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