國際油價狂飆！專家：市場全是漲勢訊號

國際油價週二（13日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美中暫時減免關稅與美國通膨數據優於預期帶動，國際油價週二（13日）上漲。

美國紐約西德州中級原油上漲1.72美元，漲幅為2.78%，收於每桶63.67美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨上漲1.67美元，漲幅達2.57%，收每桶66.63美元，

在前一個交易日，美中雙方同意至少90天內大幅削減進口關稅，推動2大原油期貨指標上漲，並帶動華爾街股市與美元走強。

Again Capital LLC 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，油市昨天並未像其他市場那樣全面參與中國帶動的漲勢，因此今天在補漲。此外，今早公布的數據也讓聯準會有空間可能啟動一些政策調整。

美國勞工部週二報告指出，截至4月底的12個月期間，消費者物價指數（CPI）年增率為2.3%，創下4年來最低年增幅。這使摩根大通與巴克萊等華爾街機構紛紛下調未來數月美國經濟衰退的預測。

這項溫和的通膨數據可能會讓聯準會鬆一口氣，聯準會自去年12月降息以來，一直維持基準利率不變。聯準會之所以暫停降息，主要是擔憂貿易戰可能再次推升通膨。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「今天所有數據都偏多，無論是通膨還是經濟指標，都對市場形成有力支撐。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法