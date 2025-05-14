川普再呼籲Fed降息 稱「幾乎所有東西」價格都在下降

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（13）再次呼籲美國聯準會（Fed）降息，並稱從汽油到食品雜貨，「幾乎所有東西」的價格都在下降。

綜合外媒報導，川普在真實社群上表示，「沒有通膨，汽油、能源、食品雜貨以及幾乎所有其他商品的價格都在下降」，聯準會必須降低利率，就像歐洲和中國所做的行動一樣。川普提到，聯準會的策略對「已經準備好蓬勃發展的美國」不公平。

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數據顯示，4月消費者物價指數（CPI）月增0.2％，這是物價成長連續第3個月低於預期，上個月該指數更出現近5年來首次下降。

該報告發佈之際，川普正在淡化人們對於關稅政策導致的物價上漲和短缺的擔憂。川普對全球幾乎所有國家徵收10％的基準關稅，同時對幾個關鍵產業徵收或威脅徵收單獨的關稅，這些措施引發了市場動盪，並引發人們對於美國消費者成本上升和經濟放緩的擔憂。

4月的數據還不能視為最終的結論，經濟學家普遍預期企業會將川普懲罰性關稅的成本轉嫁給消費者，但上個月美國貨架的許多進口商品是在新關稅生效前抵達美國。

在消費者對於經濟感到擔憂之際，有些企業也自行承受衝擊，以避免需求回落。此外，機票、飯店和娛樂類等服務類別的疲軟，顯示非必需品的需求減弱，也導致CPI漲幅溫和。

食品雜貨價格仍創下2020年以來的最大跌幅，這對資金緊張的美國人來說是個好消息。這次下跌是由於雞蛋價格出現40年來最大跌幅，這在一定程度上緩解今年稍早禽流感病例激增，導致雞蛋價格創歷史新高的情況。培根、雞肉和米等其他重要主食的價格也下降了。

川普先前宣佈對大約50多個國家和歐盟徵收對等關稅，隨後表示，將在7月之前暫緩實施，將關稅暫停在10％，以便各國有時間與政府進行談判。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和他的同事表示，川普的全面關稅佔已造成通膨和失業上的風險。央行持續維持利率穩定，但川普多次呼籲鮑爾調降利率。週二公佈的疲軟通膨數據，為今年至少2度降息的預期提供了支持。

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