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一表秒讀台南是隱形冠軍企業發源地 重大投資案逾4千億

2025/05/13 23:49

亞洲最大的半導體製造設備商，東京威力科創台南營運中心。（台南市府提供）亞洲最大的半導體製造設備商，東京威力科創台南營運中心。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是隱形冠軍企業發源地，有多家「全球第1」企業在地深耕，而目前市府列管的重大投資案有95件，總金額高達4029億元，顯現台南投資熱潮。

台南是隱形冠軍企業發源地。（台南市府提供）台南是隱形冠軍企業發源地。（台南市府提供）

南市府經發局表示，台南有多項隱形冠軍企業，包括台灣第1大OEM車燈廠「大億」、全球最大Youth沙灘車ODM廠「宏佳騰」、全球最大汽車AM塑膠件製造商「東陽」、全球最大自行車鏈條製造商「桂盟」、台灣第1大AM車燈廠「堤維西」、第1大改裝車燈廠「龍鋒」、全球最大行李箱製造商「萬國通路」，以及全球最大貴稀金屬應用材料製造商「光洋」等，皆立足台南、放眼全球。

聲寶在台南科技工業區設廠。（台南市府提供）聲寶在台南科技工業區設廠。（台南市府提供）

此外，據南市政府投資會報，2019年迄今已落實115件重大投資，累積金額1852億元。目前列管在案的重大投資案件則有95件，總金額達4029億元。另南科的先進製程與聯電擴廠，更強勢帶動1.25兆元投資與新增1萬個就業人口，企業對台南投資意願持續強勁。

經發局表示，目前南市1、2、3級產業總產值合計已達3兆元。其中，2級產業（工業）產值最高，達1.62兆元，占總體的53.02％，並創造約41萬個就業機會。其次為3級產業（服務業）產值達1.37兆元，占44.84％，帶動約48.9萬人就業；1級產業（農林漁牧業）產值為654億元，占2.14％，提供約6萬人就業。

市長黃偉哲表示，持續推動穩定投資環境，同時推動數位轉型與減碳發展，讓台南不僅是大南方新矽谷的地理中心，更是技術與經濟發展的重鎮。4大工業區進駐率皆已近乎100%，除持續協助中央開發新園區外，七股科工區及柳科3期等也應加快推動腳步，全力協助有投資意願的企業加速落地。

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