立院明審4100億特別條例 財部：是否普發現金 宜審慎考量

財政部表示，我國目前仍面臨美國關稅變革衝擊，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，至於是否普發現金宜審慎考量。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院經濟、財政聯席會明天將審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，對於藍白黨團提案納入普發現金1萬元或6千元，財政部報告表示，我國目前仍面臨美國關稅變革衝擊，為強化經濟、社會等韌性，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，至於是否普發現金宜審慎考量。

針對4100億元特別條例草案，主計總處表示，本次特別預算財源規劃移用以前年度歲計賸餘支應，但因2024年度歲計賸餘須待7月審計部審定後始得運用，為能及時推動執行，部分財源須先行編列舉借債務。主計總處指出，目前預估2025年度累計債務未償餘額占前3年度GDP平均數約26.9%，距舉債上限40.6%，還有舉債空間約3兆元，尚可因應特別預算需求。

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財政部也表示，特別條例規定所需經費上限為4100億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算，經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；該條例若經立法院審查通過，財政部將配合主計總處辦理特別預算籌編，並依特別條例、公共債務法及財政紀律法等規定管控債務，以維護財政紀律。

對於民眾黨團提案，除將增加債務還本納入辦理項目，並於各款明定辦理金額下限，財政部說明，提供企業金融支持其經費不得低於250億元部分，其立法意旨與行政院版本大致相同，但定有下限規定，考量我國與美國關稅談判仍在進行中，為利政策規劃彈性，建請支持行政院版本。至於增加債務還本250億元納入辦理項目部分，現行公債法已明定得審視歲入執行狀況增加還本。

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