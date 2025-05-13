晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立院明審4100億特別條例 財部：是否普發現金 宜審慎考量

2025/05/13 21:56

財政部表示，我國目前仍面臨美國關稅變革衝擊，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，至於是否普發現金宜審慎考量。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，我國目前仍面臨美國關稅變革衝擊，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，至於是否普發現金宜審慎考量。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院經濟、財政聯席會明天將審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，對於藍白黨團提案納入普發現金1萬元或6千元，財政部報告表示，我國目前仍面臨美國關稅變革衝擊，為強化經濟、社會等韌性，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，至於是否普發現金宜審慎考量。

針對4100億元特別條例草案，主計總處表示，本次特別預算財源規劃移用以前年度歲計賸餘支應，但因2024年度歲計賸餘須待7月審計部審定後始得運用，為能及時推動執行，部分財源須先行編列舉借債務。主計總處指出，目前預估2025年度累計債務未償餘額占前3年度GDP平均數約26.9%，距舉債上限40.6%，還有舉債空間約3兆元，尚可因應特別預算需求。

財政部也表示，特別條例規定所需經費上限為4100億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算，經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；該條例若經立法院審查通過，財政部將配合主計總處辦理特別預算籌編，並依特別條例、公共債務法及財政紀律法等規定管控債務，以維護財政紀律。

對於民眾黨團提案，除將增加債務還本納入辦理項目，並於各款明定辦理金額下限，財政部說明，提供企業金融支持其經費不得低於250億元部分，其立法意旨與行政院版本大致相同，但定有下限規定，考量我國與美國關稅談判仍在進行中，為利政策規劃彈性，建請支持行政院版本。至於增加債務還本250億元納入辦理項目部分，現行公債法已明定得審視歲入執行狀況增加還本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財