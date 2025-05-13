黃仁勳樂了！輝達將重返3兆美元俱樂部

輝達執行長黃仁勳周二出席在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的沙美投資論壇。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中貿易戰降溫下，輝達執行長黃仁勳準備迎接週二（13日）輝達重新加入3兆美元俱樂部，這是自2月以來的首次。

輝達執行長黃仁勳周二出席在沙烏地阿拉伯利雅德舉行的沙美投資論壇，並與川普一同午宴，並在當地時間下午2時40分（台灣時間晚間7時40分）參加AI前景的研討會，交流主題為「人工智慧與新興技術」。

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輝達週一上漲5.4%，市值一度突破3兆美元。根據彭博的數據，截至週一收盤，這家人工智慧晶片製造商的市值為2.9997兆美元。

此前，川普政府將中國進口商品關稅從145% 暫時下調至30%，為期90天緩衝期，標誌著中美貿易戰的降溫，此後，所謂的「七大科技巨頭」的股價也出現大幅上漲。

週二盤前，輝達股價再漲1.5%，預計將自2月28日以來首次收盤突破3兆美元大關。

過去一年，輝達、蘋果和微軟輪流成為全球最有價值的公司，但輝達已落後其他公司，自1月以來就未能奪得第一的位置。由於川普貿易戰導致宏觀經濟不確定性，以及對大型科技公司人工智慧投資的審查日益嚴格，導致輝達股價承壓。

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